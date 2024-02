L'Ontario a défendu, mercredi, la Loi sur la sécurité dans les rues, en affirmant devant les tribunaux qu'elle permet de protéger le public contre la sollicitation agressive. La loi avait été adoptée au départ pour interdire à des individus de nettoyer les parebrises des voitures aux intersections dans les villes, mais l'agence Fair Change soutient qu'elle est anticonstitutionnelle.

Les avocats du gouvernement concèdent que les itinérants sont vulnérables et désavantagés économiquement dans la société, mais ils ajoutent du même souffle que la loi n'est pas responsable de leur infortune.

La loi interdit toute mendicité et toute sollicitation agressives dans des endroits publics comme les abribus, les guichets bancaires, les parcomètres, les toilettes publiques et les stations de taxis.

Mike Harris a été premier ministre de l'Ontario de 1995 à 2002.

Les contrevenants sont passibles d'une contravention de 500 $ pour une première infraction et les récidivistes, d'une amende de 1000 $, voire d'une peine maximale de six mois de prison.

Le gouvernement de Dalton McGuinty avait modifié la loi en 2005 pour y exclure les œuvres de bienfaisance autorisées.

Selon le service juridique communautaire Fair Change, le gouvernement Harris avait adopté la loi après avoir réduit de 21,6 % les prestations d'aide sociale et le changement apporté à la loi n'a fait que stigmatiser davantage les sans-abri.

Les arguments de la province

Les avocats du gouvernement rappellent d'abord que des tribunaux ont déjà statué que la loi enfreignait bien les droits individuels garantis par la Charte, mais que cette violation était justifiée par l'intérêt de la sécurité du public.

La loi avait été contestée en 2002, puis en 2007, sans succès. Les avocats du gouvernement s'appuient d'ailleurs en grande partie sur le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario.

Le service Fair Change affirme que les sections 2.2 et 2.3 de la Loi sur la sécurité dans les rues violent la liberté d'expression (article 2b), le droit à la sécurité (7) et le droit à ne pas être soumis à un châtiment cruel (15).

Jugement de la Cour d'appel Regina c. Banks [133] Bien que les articles 2.2 et 2.3 de la Loi portent atteinte à la liberté d'expression des appelants, cette atteinte est justifiée au regard de l'article 1 de la Charte, qui garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ces droits ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. [134] Les appelants n’ont pas réussi à établir que les droits [des plaignants] en vertu des articles 7, 15 ou 2(b) de la Charte ont été violés de manière injustifiée. Source : CANLII Ontario

La Cour d'appel de l'Ontario, au centre-ville de Toronto, avait rejeté une cause semblable en 2007.

L'avocat Zachary Green revient sur les témoignages de sans-abri que Fair Change a déposés dans ce nouveau recours constitutionnel en prévision des trois jours d'audience.

Il n'existe, selon lui, aucune preuve que les plaignants dans ce recours ont été arrêtés de façon inappropriée ou illégale pour sollicitation agressive durant 20 ans, puisque certains d'entre eux ne se rappellent pas d'avoir été mis à l'amende ou d'avoir comparu devant un tribunal alors que d'autres ont perdu leurs contraventions.

Il se dit néanmoins sympathique à la situation des personnes indigentes qui ont accumulé des milliers de dollars d'amendes à la suite de centaines de condamnations en vertu de la loi, mais il rappelle que ces individus ont droit à des recours devant les tribunaux.

Ce recours constitutionnel s'appuie sur le témoignage de plusieurs sans-abri qui mendient dans la rue pour survivre.

Me Green fait valoir que les tribunaux peuvent faire preuve de flexibilité pour infliger des peines proportionnées et adaptées à la situation précaire des contrevenants.

Il ajoute que les juges ont le pouvoir discrétionnaire d'annuler des contraventions, puisque les itinérants sont dans l'incapacité de les payer.

Rien dans la loi n'entrave l'accès des contrevenants à ces mécanismes juridiques , déclare-t-il.

L'avocat souligne toutefois qu'il ne sert à rien d'invalider la loi pour s'attaquer au problème épineux et complexe de l'itinérance ou de déclarer que les plaignants ont un droit constitutionnel de menacer des personnes auprès desquelles ils sollicitent de l'argent.

Me Green affirme que la loi permet néanmoins de faire en sorte que les passants puissent utiliser un guichet automatique, un parcomètre ou une toilette publique sans être harcelés, intimidés ou menacés.

La loi de 1999 interdisait à l'époque, par mesure de sécurité, le phénomène des laveurs de parebrise, les « squeegees ».

Il en va de même pour les conducteurs qui se font demander de l'argent à un carrefour très fréquenté de la ville. Mendier à une intersection achalandée est dérangeant et dangereux , dit-il.

Me Green rappelle que le droit du public à la sécurité est aussi un droit inscrit dans la Charte.

Il conclut en outre que la définition de l'agressivité associée à la sollicitation dans la loi n'est ni subjective , ni préjudiciable , ni stéréotypée , comme le soutient la partie adverse.

Les intervenants dans ce litige

Cinq regroupements ont obtenu le statut d'intervenant dans cette cause.

L'Association canadienne des libertés civiles (ACLC), Justice for Children and Youth, Aboriginal Legal Services, le Centre d'action pour la sécurité du revenu et la Commission des droits de la personne de l'Ontario se sont rangés derrière le service juridique communautaire Fair Change.

L'avocate de l' ACLC , Rebecca Anoah, affirme que la loi enfreint les droits des sans-abri et de ceux qui vivent dans la pauvreté et qu'elle leur enlève leur seul moyen de subsister, soit la mendicité.

Un mendiant dans un fauteuil roulant demande de l'argent à des piétons pour pouvoir manger.

Les avocates de Justice for Children and Youth et d'Aboriginal Legal Services, Mary Birdsell et Emily Hill, ajoutent que la loi ne fait qu'accentuer l'exclusion des jeunes et des Autochtones, qui sont surreprésentés dans la population de sans-abri au Canada.

Les avocates du Centre d'action pour la sécurité du revenu et de la Commission des droits de la personne, Anu Bakshi et Reema Khawja, soulignent que la loi est en plus discriminatoire, puisqu'une exception a été accordée aux œuvres de charité, ce qui prouve, selon elles, qu'elle cible bien les déshérités de la société.

La loi dit aux sans-abri qu'ils sont indignes et que la société ne peut leur faire confiance , déclare Me Bakshi, en soutenant que des stéréotypes ont été enchâssés dans la loi.

Les audiences se poursuivent pour une dernière journée jeudi.

Le juge Robert Centa, de la Cour supérieure de l'Ontario, mettra par la suite la cause en délibéré jusqu'à une date indéterminée.