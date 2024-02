Les problèmes de pénurie de travailleurs semblent être chose du passé pour plusieurs restaurateurs rimouskois. Ils notent une forte hausse du nombre de curriculum vitae reçus au cours des derniers mois alors que leurs besoins en main-d’œuvre sont comblés.

Selon le copropriétaire du 9 resto déjeuner et porte-parole du Groupe Expérience Resto, Steven Guimond Corriveau, le vent a tourné de façon marquée l’automne dernier. Et depuis janvier, ça s’accélère encore plus , dit-il.

Dans l’après-pandémie, au pic de la pénurie de main-d’œuvre, si on recevait un CV par semaine, on était heureux. C’est, mettons, plutôt rare qu’on n’en reçoive pas en moyenne un par jour [maintenant] , illustre-t-il.

Afin de faciliter le recrutement, Steven Guimond Corriveau a aussi amélioré les conditions de travail de ses employés en leur offrant notamment une assurance collective.

Malheureusement, on n’a plus vraiment de place pour les nouveaux emplois.

Le copropriétaire du restaurant Les Affamés à Rimouski, Renaud Lambert, confirme la tendance. On en reçoit autour de cinq [curriculum vitae] par semaine, ce qui est quand même bon , note-t-il. Le restaurateur ajoute que la panne sèche pendant des mois et des mois, c’est déjà arrivé .

Renaud Lambert, copropriétaire du restaurant Les Affamés à Rimouski, dit recevoir des CV de nombreux étudiants internationaux actuellement.

Le restaurant coréen Parfum de Corée a même pu augmenter ses heures d’ouverture afin de répondre aux besoins de sa dizaine d’employés. Les lundis, on a été fermé à cause de la pandémie. On manquait de personnel. Mais là, on a ouvert les lundis aussi pour pouvoir permettre aux employés d’avoir plus d’heures , explique la gérante de l’établissement, Eun woo Park.

Le contraste est frappant pour ce restaurant qui a dû être imaginatif afin de combler ses besoins de main-d’œuvre au plus fort de la crise. La propriétaire de Parfum de Corée et mère de Eun woo Park, Migyeong Kim, a même dû se rendre jusqu’en Corée du Sud pour recruter des cuisiniers.

L’opération n’a pas été concluante l’an dernier, mais elle a tout de même permis de recruter en 2022 Dasol Na, un cuisinier originaire de Séoul. Il est là à temps plein et il aime ça. Il apprend le français. Il a fait ses études dans la cuisine coréenne, donc il connaît ce qu’il fait. C’est un bon ajout à l’équipe , explique-t-elle.

La gérante du restaurant Parfum de Corée à Rimouski, Eun woo Park, dit recevoir un à deux curriculum vitae par semaine.

Comment expliquer le phénomène?

Les restaurateurs rencontrés confirment que ce sont en majorité des étudiants qui viennent solliciter un emploi, dont un bon nombre d’étudiants internationaux.

Les efforts du gouvernement du Québec pour attirer davantage d’étudiants étrangers en région (Nouvelle fenêtre) expliquent en partie cette tendance, selon le directeur général de la Chambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette, Jean-Nicolas Marchand.

On a eu une augmentation significative des étudiants inscrits, que ce soit au cégep ou à l’université. Ce sont des emplois qui normalement sont très prisés par les étudiants , souligne-t-il.

M. Marchand ajoute que le contexte économique difficile explique aussi le phénomène. Il y a quelques restaurants qui ont fermé. Oui, il y en a d’autres qui ont ouvert, mais quand on regarde le bilan, on a un peu moins d’offres de restauration sur le territoire rimouskois. Ça a créé à ce moment-là un potentiel d’employés supplémentaires pour les restaurateurs , estime-t-il.

Gare au Costco

M. Marchand ajoute que la situation pourrait changer avec l’arrivée prochaine du Costco à Rimouski.

Costco va aller dans ce bassin de main-d’œuvre-là. Pour l’instant, ça va bien, mais il y a quand même une inquiétude palpable chez nos employeurs. On parle de 150 à 200 emplois dans ce même marché potentiel , indique M. Marchand.