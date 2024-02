La lourde tâche du déneigement se poursuit au Cap-Breton après la tempête de la fin de semaine.

Ce n’est que mercredi que certaines routes secondaires ont pu être dégagées. Cela soulage les agriculteurs, qui sont plus occupés que jamais ces derniers jours.

À Millville, situé à une trentaine de kilomètres de Sydney, les 40 hectares de la propriété des Levangie sont couverts de plus d'un mètre de neige.

C’est à coups de pelle mécanique que Tim Levangie a dégagé l'entrée de la ferme. Il a utilisé pour 45 $ d’essence.

Sa femme et lui s'activent depuis quatre jours pour sauver ce qu'ils ont construit.

On espère qu'il n'y a pas trop de dégâts au niveau de la structure de nos serres, parce que la seule solution, si on ne veut pas que la serre s'effondre sous le poids de la neige, c'est de couper le plastique. Le problème est que nos plastiques sont assez récents. On n'aurait pas envie de les découper , explique Estelle Levangie.

Ouvrir en mode plein écran Estelle Levangie continuait mercredi à faire l'inventaire de la situation sur sa ferme. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Elle se prépare à retourner vendre ses produits au marché, mais d'abord elle doit accéder à la salle des congélateurs où est entreposée la viande. La porte est bloquée par la neige.

Prisonnières, les 15 vaches de la ferme ne peuvent pas sortir de l'étable.

Il faut donc apporter la paille à l'intérieur et nourrir les vaches à la fourche.

3:16 Une photo aérienne prise mardi au Cap-Breton. Photo : Flyhi Productions via Reuters

Le couple d’agriculteurs s’est installé à Millville avec leurs trois enfants en 2010.

On ne sait plus trop à quoi s'attendre parce qu'en moins de deux ans, on a eu des extrêmes au niveau du temps qu'on n'a jamais vus , dit Estelle Levangie.

D’après le reportage d’Adrien Blanc