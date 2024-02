Deux commandants des Brigades du Hezbollah, un influent groupe armé irakien pro-Iran, et leur chauffeur ont été tués mercredi soir à Bagdad, en Irak, dans une frappe de drone contre leur véhicule.

Non revendiquée, cette frappe de drone survient après que Washington se fut engagé à poursuivre les représailles contre les groupes armés pro-Iran à la suite d'une attaque qui a tué trois soldats américains en plein désert jordanien, à la frontière syrienne, le 28 janvier.

Abou Baqir al-Saadi, un commandant des Brigades du Hezbollah, a été tué dans cette frappe, a indiqué à l'AFP un responsable de cette influente faction, sous couvert d'anonymat, précisant que ce chef était chargé du dossier militaire en Syrie.

Au total, trois personnes, deux chefs des Brigades du Hezbollah et leur chauffeur, ont péri dans l'attaque contre le véhicule, a indiqué à l'AFP un responsable au ministère de l'Intérieur qui s'exprimait lui aussi sous couvert d'anonymat.

Un drone a tiré trois roquettes contre une voiture 4X4 dans le quartier de Machtal, dans l'est de Bagdad, avait précisé ce responsable à l'AFP.

Un photographe de l'AFP dans le quartier a pu voir un imposant déploiement sécuritaire qui bloquait tout accès au site de la frappe. En soirée, la carcasse de la voiture, qui n'était plus qu'un amas de tôle carbonisée, avait été retirée.

Tensions avec les États-Unis

Il y a près d'une semaine, les États-Unis ont mené des frappes en Syrie et en Irak contre des cibles des forces d'élite iraniennes et des groupes armés pro-Iran en représailles à l'attaque de drone en Jordanie.

Depuis des semaines, le gouvernement irakien n'arrive pas à s'extirper des tensions régionales malgré les intenses efforts diplomatiques avec ses partenaires américain et iranien, notamment.

Depuis la mi-octobre, plus de 165 attaques ont visé les soldats américains et leurs partenaires de la coalition internationale antidjihadiste en Irak et en Syrie, des violences attisées par la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien.

La plupart de ces frappes de drones et de ces tirs de roquettes ont été revendiqués par une nébuleuse de groupes armés pro-iraniens appelée la Résistance islamique en Irak .

Les Brigades du Hezbollah sont considérées comme le fer de lance de ce regroupement qui met en avant sa solidarité avec Gaza et qui réclame le départ d'Irak des troupes américaines.

Classées groupe terroriste par Washington et visées par des sanctions, les Brigades du Hezbollah ont déjà été visées ces dernières semaines par des frappes américaines en Irak.

Menacé d'une riposte américaine après l'attaque en Jordanie, le groupe a annoncé fin janvier la suspension de ses attaques contre les forces américaines tout en appelant ses combattants à pratiquer une défense passive en cas d'action américaine hostile à son encontre .

Des responsables à Washington ont déjà assuré que l'attaque de drone en Jordanie portait l'empreinte des Brigades du Hezbollah.

Les derniers bombardements américains menés il y a près d'une semaine en Irak, dans des zones à la frontière avec la Syrie, ont tué 16 combattants du Hachd al-Chaabi, une coalition d'anciens paramilitaires pro-Iran intégrée à l'appareil sécuritaire de l'État irakien et qui regroupe les factions armées pro-Iran.