Un couple porté disparu à Puvirnituq, au Nunavik

Les recherches se poursuivent pour retrouver un jeune couple de motoneigistes, disparu depuis le 4 février dans la toundra nordique du Nunavik, qui tentait de rejoindre le village d’Akulivik à partir de Puvirnituq.

Près d’une quinzaine de motoneigistes des villages d’Akulivik et de Puvirnituq ont été appelés en renfort pour les retrouver. Le Service de police du Nunavik (SPN) a quant à lui été averti mardi de leur disparition.

Depuis, un avion de type Twin Otter a été déployé pour quadriller la zone de recherche.

Seulement une centaine de kilomètres séparent ces deux villages de la côte de la baie d’Hudson, que les résidents traversent parfois en quelques heures à peine.

Personne n’est toutefois à l'abri d’un problème mécanique ou des conditions météorologiques extrêmes de la région, où un blizzard peut facilement réduire toute visibilité sur les pistes.

Il y a plusieurs abris sur le territoire où ils pourraient s’être réfugiés en cas d’un problème mécanique, c’est là-dessus qu’on se concentre pour le moment. On reste confiants, et on met tous les efforts pour les retrouver le plus rapidement possible , explique le directeur adjoint aux opérations du SPN , Jean-François Morin.

Ce genre d’évènement rappelle l’importance de toujours être bien équipé en matériel de survie lorsqu’on s’aventure sur le territoire sauvage du Nunavik.

Ouvrir en mode plein écran Les dispositifs satellitaires comme le inReach permettent d'envoyer des messages et des signaux d'urgences en cas de problèmes dans les territoires éloignés. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Des dispositifs de communication par satellite peuvent par ailleurs être prêtés dans la plupart des bureaux municipaux de la région.

Peu importe la température, les imprévus sont bien réels. La météo change rapidement. C’est important d’avoir quelque chose pour faire un feu, s’abriter et se nourrir dans l’éventualité d’un bris mécanique , rappelle Jean-François Morin.

Avec les informations d'Alec Gordon