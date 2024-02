Maydena Remenda, une résidente de Thunder Bay, s’inquiète pour sa fille de 13 ans qui pourrait devoir, en septembre 2024, parcourir les 3,3 km qui séparent son domicile de son école secondaire, Westgate CVI, soit 6,6 km par jour.

Cela me frustre énormément, car il s’agit d’une trop longue distance à parcourir à pied , s’indigne Mme Remenda, surtout lors des mois d’hiver, ajoute-t-elle.

D’autant plus que sa fille devra aussi traverser une des intersections les plus achalandées de la ville , soit celle de la rue Arthur et de la Transcanadienne.

J’y ai souvent vu des camions brûler des feux rouges. Ce n’est qu’une question de temps qu’un accident survienne.

À compter du 1er septembre 2024, la majorité des distances d’admissibilité pour le transport scolaire en Ontario seront doublées en raison de l’application d’une nouvelle formule de financement par le ministère de l’Éducation.

En contactant son conseil scolaire quant à l’admissibilité de sa fille au transport scolaire, Mme Remenda a reçu une réponse du gestionnaire du Consortium de transport des élèves de Thunder Bay, Craig Murphy.

Bien qu’elle croyait que sa fille pourrait avoir droit au transport scolaire en raison du 100 m de plus à parcourir que le nouveau seuil de 3,2 km (anciennement 1,6 km), M. Murphy lui a expliqué que les distances sont calculées en fonction des limites des deux propriétés et non en fonction des portes d’entrée.

Ce que je trouve plutôt ridicule, puisque ma fille devra quand même marcher jusqu’à la porte de l’entrée de l’école, soit 6,6 km par jour.

M. Murphy évoque une baisse de financement de la part du ministère de l’Éducation pour justifier les changements. Les quatre conseils scolaires locaux ont déterminé qu’il était impossible de maintenir les mêmes services de transport scolaire en tenant compte d’un financement considérablement réduit , écrit-il à Mme Remenda.

Au sein d’un courriel envoyé à Mme Remenda, le bureau du député provincial de Thunder Bay–Atikokan, Kevin Holland, affirme, au contraire, que les montants alloués au transport scolaire en 2023-2024 ont augmenté.

Ouvrir en mode plein écran Bien qu'il existe des feux à l'intersection qui inquiète Maydena Remenda, sa fille devra tout de même traverser deux bretelles d'autoroute. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Ce que confirme l’attachée de presse de Stephen Lecce, ministre de l’Éducation, Isha Chaudhuri.

Mme Chaudhuri se demande comment les conseils scolaires allouent les fonds alloués et rappelle qu’ ils peuvent puiser dans les fonds pour les priorités et les opérations locales , un fond qui leur est accessible pour s’attaquer aux particularités du Nord.

Kirst Alaksa, surintendante des affaires au Conseil scolaire du district de Lakehead, affirme que le conseil a reçu du financement de transition, mais que ce dernier sera réduit avec le temps.

Elle ajoute que c'est le consortium qui s'occupe d'établir les itinéraires du transport et que ce dernier, de concert avec les conseils scolaires, tente de minimiser les impacts.

Les fonds pour les priorités et opérations locales sont utilisés pour d'autres dépenses, dont le transport scolaire adapté, l'augmentation du coût de l'essence et la rétention des chauffeurs.

Les itinéraires confirmés seront envoyés aux familles à la fin du printemps, ajoute-t-elle.

Une cause plus grande qu’elle

D’après Maydena Remenda, ces changements affectent davantage les élèves du Nord de la province et les familles défavorisées.

À Thunder Bay, soutient-elle, il y a moins d’écoles de quartier que dans le Sud de la province et le transport en commun est peu développé.

En ce qui concerne sa situation, elle s’avoue toutefois privilégiée. J’ai une voiture, mon employeur me permettrait de changer d’horaire de travail [...] et je suis entourée de bons voisins , dit-elle. D’après elle, elle pourra trouver une solution afin que sa fille n’ait pas à marcher jusqu’à l’école.

Par contre, elle s’inquiète pour les parents qui n’ont pas cette chance.

Beaucoup d’enfants n’ont pas ces privilèges [...], n’ont pas de voiture.

Elle affirme que certains de ses amis enseignants croient que les absences seront plus importantes l’année prochaine, principalement dans les quartiers défavorisés, à cause de ces changements.

C’est pour cette raison qu’elle souhaite s’exprimer publiquement sur cette question. Je veux m’assurer que tout le monde a un accès équitable à l'éducation , conclut-elle.

D’ailleurs, au sein du courriel qu’elle a fait parvenir au conseil scolaire et pour lequel elle a obtenu une réponse de M. Murphy, elle demande aux intervenants du milieu scolaire :

De plaider pour des changements en mettant l’accent sur les besoins et les défis uniques des communautés du Nord

D’explorer la mise en œuvre de stratégies locales afin d’atténuer l’impact des changements

D’évaluer la sécurité des itinéraires qui correspondent aux nouvelles distances d’éligibilité, notamment afin d’identifier des zones dangereuses

De communiquer avec les parents et les tuteurs qui désirent collaborer et contribuer à trouver des solutions

M. Murphy affirme que les partis concernés ont exprimé leurs inquiétudes et leurs demandes au ministère, sans succès.