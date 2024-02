Du nouveau pour le groupe ComediHa!

L’entité qui représente les spectacles et artistes du groupe ComediHa! a maintenant un nouveau nom : AMUZ. Ce changement n’aura pas d'incidence sur les noms des événements grand public de ComediHa!, mais annonce une expansion de son offre culturelle, allant au-delà de l’humour.

Associée aux multiples déploiements de ComediHa! (productions télé, festivals, cinéma, distribution), l’Agence AMUZ élargit du même coup son offre artistique. Sa directrice, Marie-Pierre Gravel, y voit d’autres opportunités de déploiement.

On peut travailler sur des projets musicaux et des conférences par exemple. Ce nouveau positionnement nous amène vers une nouvelle clientèle.

Dans les projets en cours, AMUZ représente plusieurs artistes, notamment Michel Charette, l’humoriste Cathleen Rouleau, les chanteurs PeTiTOM et King Melrose, et signe aussi les spectacles Ladies Night et Michel l’Expérience Comique.

L'humour fera toujours partie de notre ADN ajoute Marie-Pierre Gravel.

Le congrès RIDEAU, prévu la semaine prochaine, sera d’ailleurs une occasion pour l’Agence AMUZ de faire son entrée officielle dans l’industrie.

ComediHa! achète les Productions Martin Leclerc

Autre nouvelle d’importance pour le groupe; ComediHa! et sa division musicale SISMYK acquièrent les Productions Martin Leclerc, une entreprise de gestion d’artistes (Daniel Lavoie, David Latulippe) et de spectacles (Maria Callas, Led Zeppelin Symphonic, Mireille Mathieu). Cette association entre le producteur Martin Leclerc et ComediHa! consolide les productions déjà existantes et celles à venir.

Ouvrir en mode plein écran Martin Leclerc des Productions Martin Leclerc (photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Martin Leclerc demeurera à la tête de la compagnie, et s’ajoutera aux entités déjà existantes chez ComediHa!.

Cette acquisition apparaît comme un dénouement naturel entre deux entreprises soucieuses du bien commun des artistes et des artisans , soutient M. Leclerc

Au total, ComediHa! fait l’acquisition de 25 spectacles musicaux et théâtraux, déclinés en 500 représentations à travers le Québec.

Ces deux annonces sont le présage d’une vision d’expansion pour ComediHa!.