Les feux de forêt résiduels de la saison 2023 sont en hausse cet hiver en Alberta

Des pompiers de Fox Lake continuent de faire les frais d’une saison de feux de forêt qui a détruit plus de 2 millions d’hectares en Alberta. Plus d’une vingtaine de pompiers luttent depuis trois semaines pour éteindre les feux dormants dans le sol.

En ce début du mois de février, un avion de l’agence provinciale de lutte contre les feux de forêt, Alberta Wildfire, parcourt le territoire albertain pour trouver des feux de tourbe qui continuent de brûler, malgré la neige et les températures sous le point de congélation.

C'est le cas de celui de Fox Lake, une communauté du nord de la province, près de la frontière avec les Territoires du Nord-Ouest.

Il y a toujours des restants de feux aux endroits qui brûlent pendant longtemps , dit Victoria Ostendorf. L’été dernier, plus de 4000 résidents de Fox Lake et des alentours avaient dû être évacués en raison de l’intensité des feux.

Cette dernière, qui est une agente chargée de l’information aérienne sur les feux de forêt, explique que les feux de forêt en hiver sont un phénomène connu et naturel. Or, cette année, il y en a beaucoup plus qu’à l’habitude.

Il y a 16 feux résiduels de la saison dernière seulement dans cette zone , dit Victoria Ostendorf, en regardant autour d’elle. La fumée qui l’entoure ajoute à la gravité de ses propos.

Victoria Ostendorf croit que l'hiver plus doux et le peu de précipitations contribuent à la persistance des foyers résiduels d'incendie. Elle espère que les précipitations printanières aideront à limiter les conséquences pour la saison des feux à venir. Photo : Radio-Canada / Trevor Wilson/CBC

C’est pourquoi des pompiers locaux n'hésitent pas à agir dès qu’un feu est détecté.

Le feu peut s'enfoncer profondément dans le sol, en particulier dans cette région où il y a beaucoup de mousse de tourbe. Il peut voyager loin et réapparaître sous la forme d'un feu de forêt.

Un hiver record

Au moment d’écrire ces lignes, il y a 57 feux actifs dans la province, dont 12 sont des feux qui se sont déclenchés depuis le début de 2024, selon Alberta Wildfire.

Melissa Story, une porte-parole de l’agence provinciale, ajoute que, cette année, il y a 10 fois plus de feux résiduels que la moyenne annuelle, qui est normalement de 6. Actuellement, 60 foyers proviennent d'incendies qui se sont déclenchés en 2023.

Le chiffre est bien loin des 1088 feux de forêt qui ont brûlé pendant le printemps et l’été 2023, mais c’est incroyablement élevé par rapport à ce que l'on observe habituellement en hiver .

La saison des feux de forêt commence officiellement le 1er mars, mais Melissa Story explique qu'Alberta Wildfire pourrait recommander d'agir plus tôt, au besoin. Photo : Radio-Canada / Trevor Wilson/CBC

Environnement Canada prévoit des températures supérieures à la moyenne pour février et mars, avec des précipitations plus faibles, comme l'explique Melissa Story. Pour les incendies de forêt, c'est généralement ce qui détermine le reste de la saison.

Elle assure que l’agence provinciale de lutte contre les feux de forêt continuera de scruter le territoire à partir des airs jusqu’à ce que tous les feux résiduels soient éteints.

Avec les informations de Trevor Wilson