À 10 h, dans plusieurs écoles albertaines, des élèves ont quitté leurs salles de classe afin de soutenir leurs camarades, membres de familles ou amis qui sont affectés par la politique sur l'identité de genre annoncée par le gouvernement provincial, la semaine dernière.

C’est le cas de Theo Buerr, élève de 16 ans à l’École secondaire William Aberhart à Calgary.

Ouvrir en mode plein écran Theo Buerr est fier de ses camarades de classe et de leur soutien aux personnes transgenres. Photo : Radio-Canada / Louise Moquin

Entouré d'une centaine d’élèves, il explique que, malgré le fait qu’il n’a pas subi de discrimination quand il a fait son coming out , il a connu plusieurs personnes qui, elles, en ont subi.

Il dit être davantage contrarié par la perception des personnes transgenres qui ressort parfois dans les médias que par ceux qui ne comprennent pas. Selon lui, les membres de la communauté trans veulent simplement éduquer les gens sur leur réalité et expliquer leur point de vue.

Contrairement à ce que pensent plusieurs personnes, nous ne sommes pas en train d’attaquer certains parents, nous voulons simplement faire comprendre notre réalité.

Une autre élève dit être inquiète des problèmes mentaux et des risques de suicide chez les jeunes qui pourraient découler de la politique proposée.

Ouvrir en mode plein écran Avec des drapeaux et pancartes, une centaine d'élèves ont quitté leurs salles de classe à l'école William Aberhart à Calgary. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

À Leduc, à 35 km au sud d'Edmonton, une trentaine d'élèves de l'école secondaire ont participé à la manifestation.

Publicité

Aspen Cervo, 16 ans, dit qu'il a commencé à réfléchir à la planification d'un débrayage des élèves dès que la première ministre Danielle Smith a annoncé les mesures, la semaine dernière. L'élève de 10e année explique que son frère de 13 ans est transgenre et que les manifestations ont pour but de lui montrer, ainsi qu'à d'autres jeunes comme lui, qu'ils ne sont pas seuls.

J'ai la chance de grandir dans un foyer où je peux être ce que je veux, mais ce n'est pas le cas de tous les enfants , dit Aspen Cervo. Certains sont rejetés ou mis à la porte, et cela fait vraiment mal quand vos propres parents vous disent que vous n'êtes plus leur enfant.

Aspen Cervo confie que son frère attend un traitement d'hormonothérapie pour changer sa voix, et il estime que les jeunes de son âge sont assez âgés pour prendre cette décision. Cela fait maintenant deux ans qu'il attend des soins pour affirmer son genre et ces politiques vont le faire attendre jusqu'à ce qu'il ait au moins 16 ans.

En plus des écoles de Leduc et de Calgary, l’École des arts Victoria, à Edmonton, a aussi connu un débrayage. Environ 200 élèves ont quitté les cours et se sont tenus devant les portes d'entrée en signe de protestation.

Ouvrir en mode plein écran L'école Victoria est située au centre-ville d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Julia Wong

Coral Boivin, mère de trois enfants, dont deux qui fréquentent l’école, est venue pour soutenir ses enfants.

Elle espère qu’il y aura plus de débrayages, car, selon elle, les adolescents de 16 ans sont assez matures pour comprendre la situation.

[Les adolescents transgenres] seront bientôt adultes; leurs voix et opinions sont importantes. De ne pas considérer leurs opinions est ridicule à mon avis.

Achilles Chinery, 17 ans, qui a participé à l'organisation du débrayage à l'école Victoria, a dit qu'il était réconfortant de savoir que des élèves d'autres écoles de l'Alberta organisaient leurs propres manifestations.

Publicité

Il se dit néanmoins sceptique quant à la volonté du gouvernement d'écouter les préoccupations des manifestants, mais espère que les débrayages montreront aux jeunes transgenres qu'ils ont des alliés.

Honnêtement, je ne sais pas quelle différence cela fera pour Danielle Smith, mais je sais que cela fera une différence pour les personnes qui sont effrayées et inquiètes en ce moment , a-t-il déclaré.

D’autres manifestations ont eu lieu à Calgary, Lethbridge et Edmonton, notamment à l'école secondaire Strathcona, où une soixantaine d'élèves se sont rassemblés à l'extérieur.

Avec des informations de La Presse canadienne