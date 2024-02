L'entreprise forestière Boisaco estime qu'il est maintenant trop tard pour récolter le bois brûlé au nord du réservoir du Pipmuacan, après que Québec a interdit sa récolte en novembre dernier.

Boisaco s'attend à ce que les chicots laissés derrière par les feux de forêt soient maintenant infestés par le longicorne, un insecte qui se nourrit et se reproduit dans le bois brûlé. L'entreprise n'a toutefois pas évalué l'état des 350 000 mètres cubes de bois brûlé qu'elle comptait récolter, soit l’équivalent des deux tiers du volume qu’elle transforme annuellement.

En novembre dernier, au terme de consultations publiques, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts avait interdit la récolte de bois brûlé au nord du réservoir Pipmuacan, parce qu’un projet d'aire protégée y est en cours de création.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Le président de Boisaco, Steeve St-Gelais, dit comprendre la décision, mais la déplore tout de même. Il soutient que la récolte du bois mort aurait été plus viable à long terme pour la forêt.

Si par exemple le projet d'aire protégée qui est envisagé devait se confirmer, [la récolte de bois brûlé] ne l’empêcherait pas. Ça aurait juste permis de remettre une forêt en mode régénération , dit-il. Selon lui, la récolte du bois brûlé aurait permis l’aménagement de chemins forestiers, qui auraient ensuite pu être utilisés lors de travaux de reboisement.

Ouvrir en mode plein écran Steeve St-Gelais aurait récolté le bois brûlé pour favoriser la régénération de la forêt, même si c’est plus coûteux. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada

Cette récolte aurait toutefois coûté plus cher à Boisaco. Financièrement, ça nous aurait pénalisés un petit peu. C'est clair que ces volumes-là étaient plus au nord et il y avait des efforts importants à faire pour faire cette récupération-là , explique Steeve St-Gelais.

Publicité

Dans une logique purement financière, dans un horizon à court terme, on aurait dit : "non on ne veut pas, on aime mieux ne pas y aller." Mais dans un horizon à long terme, dans une vision de pérennité de la forêt, on trouvait ça souhaitable de faire cet effort-là. On l'aurait fait, mais malheureusement ça n’a pas été possible , ajoute-t-il.

Boisaco a tout de même pu récupérer 10 000 mètres cubes de bois brûlé au nord de Sacré-Cœur. L'entreprise dit avoir récolté en 2023 sensiblement le même volume de bois qu'à l'habitude, malgré les feux de forêt de l'été dernier.

Le ministère n'avait pas encore répondu à la demande d'entrevue de Radio-Canada au moment d'écrire ces lignes.