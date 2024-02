Les Lions de Trois-Rivières ont franchi la marque de la mi-saison et l’heure est au bilan. En plus des performances en dents de scie sur la glace, le club remarque une baisse d’intérêt de la population trifluvienne.

Le début de saison s’annonçait prometteur pour le club-école du Rocket de Laval, mais à la moitié de la saison, la fiche du club n'est pas reluisante : il compte en effet 19 victoires, 22 défaites et 4 défaites en prolongation ou en tirs de barrage.

L’équipe est aussi dans une séquence difficile : lors de ses 10 derniers matchs, les Lions ont accumulé une fiche de 3 victoires, 6 défaites et 1 défaite en prolongation.

Les Lions se situent présentement au cinquième rang sur une possibilité de sept rangs de la division Nord de la ECHL . Ils seraient exclus des séries éliminatoires si elles débutaient jeudi.

Le directeur général adjoint de l’équipe, Alexandre Cousineau, ne perd pas espoir.

On est encore dans une chaude lutte avec quelques équipes. [...] On entrevoit une belle bataille d’ici la fin de la saison , indique-t-il.

M. Cousineau attribue notamment les récentes difficultés au rappel de plusieurs joueurs par le Rocket de Laval et au fait que les blessures ont joué un rôle important.

Nos deux meilleurs joueurs, en ce moment, sont sur la liste des blessés à long terme, donc c'est sûr que ça fait mal à notre équipe , affirme-t-il.

Une autre tendance inquiétante est celle de la vente de billets. Les Lions se situent au 26e rang (sur 28) à ce chapitre. Alexandre Cousineau espère pouvoir compter sur l’appui des partisans d’ici la fin de la saison.

Quand on vient à l'aréna et que les estrades sont pleines, c'est super le fun pour les gars, c'est une motivation de plus.