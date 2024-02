Un délinquant sexuel condamné à 8 ans de prison

De nombreuses thérapies spécialisées et même un traitement de castration chimique n'ont pas suffi à contenir les pulsions d'un pédophile, amateur de tourisme sexuel.

Pour contrer le danger qu'il représente, un juge a déclaré Emmanuel Foster délinquant dangereux , soit la mesure la plus importante prévue au Code criminel.

Il sera ainsi soumis à une surveillance étroite pendant 10 ans, au surplus de la peine de 8 ans de prison qui lui a été imposée au palais de justice de Québec, le 22 janvier.

L'accusé âgé de 50 ans est maintenant déclaré délinquant dangereux pour la sécurité des enfants.

Foster s'est installé à Québec, en 2018, après avoir été condamné à de nombreuses reprises pour des crimes sexuels, sa première agression sur un garçon remontant au début des années 1990.

Publicité

Il aura fallu qu'il téléverse deux images de pornographie juvénile sur Instagram, en 2020, pour que les autorités soient alertées, ce qui a mené à une perquisition à son domicile.

Les enquêteurs y ont retrouvé du matériel informatique contenant 134 images et 331 vidéos exposant des garçons âgés de 5 à 12 ans. Plusieurs fichiers montraient des enfants ayant des relations sexuelles entre eux, ou encore avec des adultes.

Risque de récidive très élevé

C'est face à cette nouvelle récidive que la poursuite a demandé une évaluation pour que Foster soit déclaré délinquant dangereux.

Le psychologue Marc-André Lamontagne, de l'Institut-Pinel, a fait son analyse et a conclu que le pédophile se classe dans la catégorie de risque le plus élevé de récidive.

Ouvrir en mode plein écran Le psychologue Marc-André Lamontagne a évalué Emmanuel Foster. Photo : Radio-Canada

Ses antécédents judiciaires montrent qu'il a été condamné à un an de prison, en 1994, pour des contacts sexuels.

Publicité

Au début des années 2000, alors qu'il fréquentait une piscine publique et gardait des enfants de 10 et 11 ans, les autorités se sont inquiétées.

Emmanuel Foster avait finalement accepté de signer un mandat de paix d'une durée de deux ans, lui imposant des conditions pour limiter les risques de le voir commettre une nouvelle infraction.

À l'expiration de cette mesure, Foster a gardé les trois enfants d'un couple avec qui il s'était lié d'amitié. Il en a profité pour agresser sexuellement les trois victimes, âgées de moins de 10 ans.

Ouvrir en mode plein écran Me Geneviève Corriveau représente le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) dans le dossier d'Emmanuel Foster. Photo : Radio-Canada

À l'occasion de ce crime, il avait été déclaré délinquant à contrôler , une autre étiquette peu envieuse, mais moins contraignante que celle de délinquant dangereux .

Emmanuel Foster avait alors été soumis à une ordonnance de surveillance de cinq ans, durant laquelle il n'a pas respecté toutes ses conditions.

Il prend la fuite

À la fin des années 2000, alors qu'il a suivi un traitement hormonal, il quitte la résidence où il était assigné. Il a profité d'un droit de sortie de 15 minutes pour s'évaporer dans la nature. Sa cavale prendra fin après une nouvelle arrestation.

Son ordonnance de surveillance — et le suivi psychologique qui l'accompagne — se terminent en 2014. Moins de 4 mois plus tard, le pédophile se retrouve à nouveau dans une piscine publique. Il avait également gardé de jeunes garçons de 10 et 11 ans, lui valant une nouvelle peine d'emprisonnement de six mois.

Thérapies spécialisées

En plus du traitement hormonal visant à réduire sa libido, Foster a suivi plusieurs thérapies qui ne lui ont pas permis de se contrôler.

Il a participé à une thérapie d'intensité élevée pour délinquants sexuels au pénitencier de La Macaza.

pour délinquants sexuels au pénitencier de La Macaza. Il a bénéficié d'un suivi avec un sexologue du Service correctionnel du Canada.

Il a participé au programme pour délinquants sexuels du Centre La Relève.

Il a complété 45 rencontres du Programme de traitement du Centre d'études et de recherches de l'Université de Montréal.

Rien n'y fait. Emmanuel Foster a admis au psychologue Lamontagne qu'après son arrivée à Québec, il a consulté de la pornographie juvénile de manière compulsive.

Jusqu'à 12 heures par jour

Il s'adonne à son vice tous les jours. La semaine, il consulte et échange des fichiers deux à trois fois par jour, ce qui occupe jusqu'à 1 h 30 de son temps, quotidiennement.

Les fins de semaine, il peut consacrer jusqu'à 12 heures par jour à sa passion déviante.

La poursuite a également déposé en preuve le passeport du délinquant sexuel, qui a multiplié les voyages en République dominicaine, au Mexique et à Cuba.

Ouvrir en mode plein écran Emmanuel Foster a effectué plusieurs voyages en République dominicaine. Photo : Cour du Québec

Ouvrir en mode plein écran Emmanuel Foster s'est rendu à Cuba en 2017. Photo : Cour du Québec

Ouvrir en mode plein écran Emmanuel Foster a effectué plusieurs voyages en République dominicaine. Photo : Cour du Québec Album photo: Des pages du passeport d'Emmanuel Foster.

Tourisme sexuel

Lors de son évaluation par le psychologue, Foster a avoué avoir payé pour des services sexuels lors de ses voyages. Il ajoute même y avoir été soupçonné de délits sexuels sur des mineurs, sans en avoir été accusé formellement.

Il précise qu'il s'agissait de prostitués majeurs, mais ne pas être complètement certain, car il n'a jamais fait de démarches pour s'en assurer , peut-on lire dans le rapport du psychologue.

Devant tous ces éléments inquiétants , la procureure Me Geneviève Corriveau a demandé que Foster soit condamné à une peine à durée indéterminée, que seul un délinquant dangereux peut se voir imposer.

Des cas rares

Un rapport statistique de Sécurité publique Canada indique qu'il y a eu 137 personnes désignées délinquants dangereux au Québec, entre 1978 et 2021.

Le juge Christian Boulet a déclaré Emmanuel Foster délinquant dangereux , mais a choisi d'y apposer une période de surveillance de 10 ans qui suivra une peine de détention de 8 ans.

Le magistrat a écarté l'imposition d'une peine à durée indéterminée, en raison de l'âge de Foster qui vient d'avoir 50 ans.

Le juge justifie la mesure moins sévère par la diminution du risque selon l'âge estimé de l'accusé au moment de son retour dans la collectivité .

Délinquant sexuel à vie

Le nom d'Emmanuel Foster sera inscrit au registre des délinquants sexuels pour le reste de ses jours. Le Tribunal lui interdit également pour le reste de sa vie de se rendre dans les endroits publics fréquentés par les enfants, comme les parcs et les piscines publiques.

Pendant le processus judiciaire, il a indiqué son intention de s'installer dans la région de Montréal à l'expiration de sa peine, pour y participer à un programme de traitement du Service correctionnel du Canada ou auprès d'autres organismes spécialisés.