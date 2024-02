Le Carrousel international du film de Rimouski dévoile sa programmation

Le Carrousel international du film de Rimouski est de retour pour une 41e édition. Nouveauté cette année : l'événement se tiendra sur dix jours, du 1er au 10 mars.

La programmation (Nouvelle fenêtre) a été dévoilée mercredi avant-midi. Les activités auront lieu au Cinéma Lido, à la Coopérative Paradis et aux Bains publics.

Le 3 mars, le film Les Pee-Wee : L'hiver qui a changé ma vie sera présenté. Son réalisateur, Éric Tessier, a accepté l'invitation du Carrousel et sera sur place.

Parmi les autres films à l'honneur, notons Le garçon et le héron, un film du réalisateur japonais Hayao Miyazaki. Il sera à l'affiche le 8 mars au Cinéma Lido.

Notre travail, en tant que festival international jeunesse, c'est d'ouvrir une fenêtre sur le monde pour les jeunes, de les amener à voir du cinéma qu'ils n'auront pas l'occasion de voir habituellement, soit en allant au cinéma ou alors sur les plateformes. L'idée, c'est de vraiment leur faire découvrir quelque chose de différent , explique Guillaume Allain, codirecteur général et artistique du Carrousel international du film de Rimouski.

Bien qu'il s'agisse d'un événement dédié aux plus jeunes, les organisateurs du Carrousel aimeraient rejoindre un public un peu plus âgé cette année.

Le public jeunesse et le public familial reste quand même, on va dire, notre cœur de cible, mais c'est vrai qu'on voulait travailler avec une vision élargie de la jeunesse et puis s'attacher beaucoup aux adolescents, aux jeunes adultes, qui est parfois un public un peu plus dur à joindre , indique Guillaume Allain.

Ouvrir en mode plein écran Guillaume Allain est codirecteur général et artistique du Carrousel international du film de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Une cinquantaine de films, soit 38 courts métrages et 11 longs métrages, seront en compétition lors de ce Carrousel. Cinq prix sont en jeu : Meilleur court métrage enfant, Meilleur court métrage adolescent, Meilleur court métrage québécois, Coup de cœur du public court métrage et Coup de cœur du public long métrage.

Les prix seront décernés par le public et un jury composé d'enfants, d'adolescents, de professionnels et d'anciens du Carrousel.