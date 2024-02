Plusieurs élèves devront rentrer à la maison pendant la pause du midi jeudi

La Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) a annoncé que les enseignants ne feraient pas de surveillance pendant la pause du midi à travers toutes les écoles de la province jeudi. Cette décision force plusieurs établissements scolaires à fermer leurs portes pendant l'heure du dîner ou à écourter la journée scolaire.

Dans un courriel adressé à Radio-Canada, le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) explique que le personnel de soutien dans ses écoles et ses bureaux sera chargé d'assurer la surveillance dans chaque établissement du CEF, afin de pallier l'absence des enseignants qui sont membres de la STF .

Les 47 écoles primaires publiques de Saskatoon fermeront leurs portes jeudi, a annoncé la Division des écoles publiques de Saskatoon.

En raison du retrait de la surveillance de midi jeudi, la division scolaire ne peut assurer la sécurité des élèves pendant la pause du midi, car les enseignants ne seront pas disponibles , indique Shane Skervjen, le directeur de la Division des écoles publiques de Saskatoon, dans une lettre envoyée aux élèves et aux familles lundi.

Il ajoute que la division scolaire n'a pas assez d'employés qui ne sont pas membres de la STF pour répondre aux besoins des élèves pendant cette pause.

Les élèves qui fréquentent des écoles primaires devront donc rentrer chez eux pendant la pause du midi et ils sont invités à revenir à l'école pour reprendre pour les cours pendant l'après-midi.

Shane Skervjen indique que le matériel d'apprentissage à domicile sera fourni aux élèves dont les familles choisissent de les garder à la maison pour l'après-midi.

La Division des écoles publiques de Saskatoon précise que les étudiants qui prennent l'autobus pour se rendre à l'école pourront aussi se rendre à la maison à bord du même véhicule lors de la pause du midi.

Il n'y aura cependant pas de service d'autobus pour les ramener à l'école après la pause ou pour les ramener à la maison en fin de journée.

De son côté, la Division des écoles publiques de Regina annonce que la journée scolaire sera raccourcie et les élèves qui sont au primaire devront quitter l'école à midi, alors que les élèves ont secondaires devront partir à 13 heures.

C'est aussi le cas de la Division scolaire des écoles catholiques de Regina qui indique que les cours finiront plus tôt jeudi. Les deux Divisions scolaires annoncent les changements d’horaire sur leurs sites internet.

Des négociations au point mort

La STF explique qu'elle fait pression sur le gouvernement provincial pour qu'il revienne à la table des négociations et qu'il signe un contrat qui répond aux besoins complexes dans les classes, en plus d'inclure des augmentations salariales.

La province propose une hausse des salaires de 7 % sur trois ans, alors que la STF demande plutôt une augmentation salariale annuelle de 2 % ajustée à l'inflation pour chacune des quatre prochaines années.

Le ministre de l'Éducation, Jeremy Cockrill, a indiqué que les problèmes concernant la complexité et la taille des classes seraient mieux gérés par les 27 divisions scolaires de la province et qu’elles étaient mieux placées pour connaître leurs besoins et les solutions à appliquer.