Plus de radars photo dans les zones rurales d’Ottawa

Un nouveau projet pilote prévoit l'installation de radars photo dans les zones rurales d'Ottawa. Le conseil municipal a adopté une motion à cet effet à l'unanimité mercredi.

Les appareils qui photographient les véhicules roulant au-delà des limites de vitesse permises pourraient être installés en 2025.

Selon une étude du Comité d’examen des collisions mortelles d’Ottawa, le secteur rural affiche le taux le plus élevé d’accidents mortels dans la capitale avec une proportion de 37 %.

Dans ce contexte, le personnel de la Ville examinera les emplacements potentiels où pourraient être installés des radars photo. Une étude de terrain sera menée cette année afin que l'équipement puisse être installé en 2025.

Il y a déjà de tels appareils dans des quartiers ruraux d’Ottawa, mais trop peu selon la conseillère d'Orléans Sud-Navan Catherine Kitts.

Quand on a des critères pour l’ensemble de la ville, ça ne fonctionne pas dans les zones rurales et on le voit dans les infrastructures. J’ai déjà demandé : pourquoi une de mes écoles n’est pas plus haute sur la liste pour ces caméras ? On m’a répondu que c’était parce qu’on a pas beaucoup d’élèves qui marchent pour se rendre à l’école. Mais ils ne marchent pas parce que, justement, ce n’est pas sécuritaire , fait-elle valoir.

Le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, abonde dans le même sens.

Il y a beaucoup d’accidents mortels sur les routes rurales alors c’est important d’avoir le même programme dans les quartiers ruraux que dans les zones suburbaines ou au centre-ville

Parmi les 60 caméras en place, en attente ou prévues d’ici la fin de l'année, seulement 8 sont dans des secteurs ruraux.

Par ailleurs, le conseil municipal a déjà approuvé l'installation annuelle de 15 à 25 nouvelles caméras de contrôle automatisé de la vitesse devant des écoles et des parcs choisis.

Le projet pilote pourrait également permettre à la Ville d'en installer ailleurs comme le long de routes longues et ininterrompues où les conducteurs peuvent atteindre des vitesses élevées.

Avec les informations de Frédéric Pepin