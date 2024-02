C’est déjà le moment de planifier ses prochaines vacances. Parcs Canada ouvre les réservations pour les campings des parcs nationaux situés dans les provinces de l’Atlantique entre jeudi matin et mardi prochain, selon le lieu.

On pourra notamment réserver ses places dès jeudi matin dans les parcs du Nouveau-Brunswick et dès vendredi au parc national de l’Île-du-Prince-Édouard et à celui des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.

Parcs Canada a un système de réservation par téléphone et en ligne (Nouvelle fenêtre).

Les réservations hâtives sont encouragées, car les campings de Parcs Canada dans les Maritimes connaissent une grande popularité depuis les fêtes du 150e du Canada il y a quelques années, et depuis la fin des protocoles sanitaires liés à la pandémie.

Nouveau-Brunswick

À partir de 8 heures le jeudi 8 février, il sera possible de réserver une place dans les terrains de camping du parc national Fundy et du parc national Kouchibouguac, au Nouveau-Brunswick.

Ouvrir en mode plein écran Le parc national Fundy est situé sur la rive nord de la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Gervais

À Fundy, la période de réservation va du 17 mai jusqu’à l’automne dans les terrains Chignecto Nord, Lac Wolfe (Lake View), Cannontown, et pour celui de l’arrière-pays. À Pointe-Wolfe, la période où il est possible de réserver va du 21 juin au 1er septembre.

Au parc national Kouchibouguac, les dates qui s’ouvriront jeudi vont du 16 mai au 17 octobre à Kouchibouguac Sud, et du 6 juin au 2 septembre à Côte-à-Fabien.

Nouvelle-Écosse

Au parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, les réservations sont lancées à 8 heures du matin, le vendredi 9 février.

Ouvrir en mode plein écran Le Congrès mondial acadien 2024 se déroulera du 10 au 18 août dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Kejimkujik est le parc national le plus près de cette région. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La période réservable est du 21 juin au 2 septembre au camping Broad Cove.

Le public peut aussi dès vendredi matin se choisir une place dans un campement oTENTik — des habitations que Parcs Canada décrit comme un mariage entre la tente et le chalet rustique — pour la période du 17 mai au 27 octobre aux campings de Chéticamp, Ingonish Beach, Mkwesaqtuk / Cap-Rouge et l’arrière-pays de l’Anse Fishing.

Ouvrir en mode plein écran Selon Parcs Canada, l'oTENTik est le «mariage parfait entre la tente et le chalet rustique». Photo : Parcs Canada

Pour deux autres parcs nationaux en Nouvelle-Écosse, les réservations ne s’ouvrent que le matin du mardi 13 février : ce sera pour la période du 17 mai au 30 octobre dans les trois terrains du parc national Kejimkujik, et pour la période du 12 juin au 3 octobre dans les habitations oTENTik du lieu historique national de Grand-Pré.

Île-du-Prince-Édouard

Les campeurs peuvent réserver leur séjour au parc national de l’Île-du-Prince-Édouard à partir de 8 heures, le matin du vendredi 9 février.

Les disponibilités sont du 11 juin au 22 septembre au terrain de Cavendish, et du 11 juin au 1er septembre à celui de Stanhope.

Ouvrir en mode plein écran Un terrain de camping au parc national de l'Île-du-Prince-Édouard. (Photo d'archives) Photo : CBC / Jane Robertson

Terre-Neuve-et-Labrador

Enfin, à Terre-Neuve-et-Labrador, presque toutes les réservations seront lancées à 8 h 30, heure de Terre-Neuve, le mardi 13 février pour les parcs nationaux du Gros-Morne et de Terra-Nova.

Les périodes réservables varient selon les terrains. Elles commencent de la mi-mai au début juin et se prolongent jusqu'au début de l'automne.

Ouvrir en mode plein écran Neddy Harbour, dans le parc national du Gros-Morne. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Une seule exception : les emplacements de longue durée au terrain Newman Sound du parc de Terra-Nova s’ouvrent ce vendredi à 8 h 30, heure de Terre-Neuve, pour la période du 17 mai au 13 octobre. Les réservations de courte durée à cet endroit seront lancées le 13 février, en même temps que les autres.