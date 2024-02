Plus de place au français au festival de théâtre Undercurrents

Bilingue pour la deuxième année de suite, le festival Undercurrents fait le pari du français pour élargir son public, mais aussi créer des ponts entre les artistes. La langue de Jean Marc Dalpé est même davantage présente pour la 14e édition du festival de théâtre contemporain d’Ottawa, qui se déroule jusqu’au 17 février à la Cour des arts.

L'année dernière, c'était vraiment un projet pilote : voir si le public d'Ottawa serait intéressé dans la programmation francophone , explique le directeur exécutif du festival Fringe d’Ottawa, qui présente le festival Undercurrents, Alain Richer.

Ce dernier souligne que l’événement a redoublé d’efforts cette année , passant de deux spectacles en français à quatre, présentés aux côtés de dix pièces anglophones, pour une quarantaine de représentations au total.

Trois pièces en français et une traduction

Créée et mise en scène par Marie-Ève Fontaine et Judith Poitras, «L'hippocampe» plonge les spectateurs dans le monde des rêves. Photo : Gracieuseté du festival Undercurrents / Jonathan Lorange, Judith Poitras

En français, le public pourra ainsi découvrir Le concierge, du théâtre déambulatoire mettant de l’avant les travailleurs de l’ombre, L’hippocampe, une pièce explorant la mécanique des rêves, ou encore Chasse au trésor, où l’on découvre l’expérience canadienne d’un nouvel arrivant congolais, à travers un récit accompagné sur scène de projection de vlogues.

Autre production présentée en français, Malunderstood était au départ une pièce anglophone écrite et interprétée par Kenny Streule, pour laquelle le festival a demandé une traduction en français spécialement pour l’occasion.

Ça nous intéresse beaucoup! assure Alain Richer. Ce qui était assez facile cette année, c'est qu’on connaissait déjà l'artiste. On pouvait vraiment travailler avec lui pour faire la traduction et commissionner ce changement , détaille-t-il, ajoutant que cette première tentative concluante pourrait être reconduite à l’avenir.

Le surtitrage, un outil d’inclusion linguistique

Pensée pour contenter un public bilingue, mais aussi favoriser les échanges entre artistes francophones et anglophones, la programmation dans les deux langues officielles explore diverses façons de contenter le plus grand nombre possible.

Pour la première fois, les pièces en français sont toutes proposées avec des surtitres en anglais, afin d’accueillir les spectateurs anglophones. L’inverse n’est pas encore vrai, mais l’événement y travaille.

Coécrite par Chançard Lemvo et Éric Beevis, la production «Chasse au trésor» aborde les thèmes de l'immigration, l'adaptation au Canada d'un nouvel arrivant et le racisme. Photo : Gracieuseté du festival Undercurrents / Emma Ferrante

C'est la prochaine étape pour le festival , promet Alain Richer, afin que les spectateurs francophones puissent aussi profiter de l’ensemble de la programmation dans les années à venir.

Le directeur précise que la formule du surtitre a été testée pour la première fois l’année passée, et la très bonne réception du public a convaincu l’équipe de l’événement de généraliser cette offre à l'ensemble des spectacles.

Pour y assister, le spectateur peut choisir de payer une somme allant de 10 à 75 $ par représentation. Proposée durant la pandémie, cette formule perdure grâce au succès qu’elle connaît auprès des spectateurs.

Le volet gratuit du festival, incluant les cérémonies d’ouverture, de clôture et une exposition d’art, est également bilingue.

Pour y aller Festival Undercurrents

Jusqu’au 17 février

Cour des arts

2, avenue Daly, Ottawa Billets disponibles sur place ou en ligne sur le site du festival.