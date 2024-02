Des organismes de défense de locataires réclament la démission de la ministre Duranceau

Dénonçant un « parti pris flagrant » du gouvernement de Québec envers les propriétaires immobiliers, plusieurs organismes de défense des locataires unissent leur voix et réclament la démission de la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau.

Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) estime que le projet de loi 31, qui vise à modifier certaines dispositions législatives en matière d’habitation, et qui pourrait être adopté dès la semaine prochaine, ne fera qu’ empirer la situation alors que le Québec est plongé dans une crise du logement.

Pour l'ensemble de son œuvre, on demande la démission ou le congédiement de la ministre de l'Habitation , lance le porte-parole du Regroupement, Cédric Dussault. Selon lui, la nomination de France-Élaine Duranceau a toujours été problématique. C'est une personne qui est une courtière immobilière, une personne aussi qui a des liens étroits avec de gros joueurs de l'immobilier , relate-t-il, sur la ministre qui porte ce projet de loi qui devrait, notamment, limiter l’accès à la cession de bail.

On va enlever des droits aux locataires, ce qui va aggraver fortement la situation.

Ouvrir en mode plein écran Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec a répertorié 3531 cas d'éviction au Québec en 2023. Cédric Dussault est le porte-parole du groupe. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Conjointement avec le Bureau d’animation et information logement, le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur, le Comité logement d’aide de Québec Ouest et la Ruche Vanier, le RCLALQ maintient qu’il faut instaurer un registre des loyers.

Les mécanismes de contrôle des loyers qu'on a au Québec ne fonctionnent absolument pas, surtout quand il y a un changement de locataire. Il y a à peu près une absence totale de contrôle , dénonce Cédric Dussault. Il avance qu’au moment de signer le bail d’un nouvel appartement, 80 % des locataires ne connaissent pas le montant payé par les locataires précédents.

Les organismes de défenses des locataires demandent aussi de plafonner les augmentations annuelles alors que le loyer moyen au Québec a augmenté de 7,7 % sur un an en 2022, selon les dernières données publiées en janvier par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Cédric Dussault déplore que les loyers étaient plus abordables au Québec qu’ailleurs au pays il n'y a pas si longtemps, ce qui est de moins en moins vrai.

On est en train de rattraper les pires endroits au Canada et les pires endroits au Canada, c'est dans les pires endroits dans le monde au niveau de l'abordabilité.

Grand recul

La coordonnatrice du Bureau d’animation et information logement (BAIL), estime que la limitation des cessions de BAIL constitue le plus grand recul du projet de loi 31. C'était un des derniers remparts de contrôle des loyers que les locataires avaient et là on vient de l'enlever aux locataires, à la demande des propriétaires. Ça pour nous c'est parfaitement odieux.

Nicole Dionne reproche aussi au gouvernement Legault d’avoir fait la sourde oreille sur l’ensemble des demandes des organismes de défense des locataires, dont une meilleure protection pour les aînés.

Ouvrir en mode plein écran Nicole Dionne, coordonnatrice au Bureau d'animation et information logement (BAIL). (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En ce moment, une personne de plus de 70 ans qui habite depuis dix ans ou plus au même endroit ne peut pas faire l’objet d’une reprise de logement, peu importe le motif. Le BAIL souhaitait faire passer cette protection aux personnes de 65 ans et plus qui résident au même endroit depuis cinq ans. Madame Duranceau a complètement évacué cette protection-là et c'est une protection qui n'aurait pas coûté un sou au gouvernement , fait valoir Nicole Dionne.