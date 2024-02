La valeur des maisons explose à Trois-Pistoles

Plusieurs propriétaires de résidences de Trois-Pistoles digèrent mal la hausse de la valeur de leur propriété, qui dépasse nettement les 100 000 $, dans certains cas.

Caroline Anctil, qui demeure au bas de la côte de la rue du Parc, a avalé de travers son café le matin où elle a reçu son nouveau compte de taxes.

J'ai très mal réagi, c'était vraiment exagéré. La valeur de sa coquette maison jaune est passée de 292 400 $ à plus de 403 000 $.

Même si la Ville a diminué son taux de taxation pour atténuer l'impact, Caroline Anctil et son conjoint devront absorber une hausse de taxes foncières de plus de mille dollars en 2024. On n'a pas plus de services et en plus, on a une fosse septique, même pas les égouts , raconte-t-elle un brin déconcertée.

Disons que ça n'incite pas les gens à faire des rénovations non plus.

Ouvrir en mode plein écran Caroline Anctil a l'intention de contester l'évaluation de sa maison qui a grimpé de plus de 110 000 $. Photo : Radio-Canada

Son troisième voisin, Gilles Desjardins, remporte probablement la palme de la plus impressionnante hausse du voisinage, soit 169 800 $, du jour au lendemain.

Sa résidence vaut maintenant presque un demi-million de dollars.

Quand j'ai vu ça, je ne comprenais pas, ça ne se pouvait pas, c'était beaucoup trop.

Trois-Pistoles a la cote

Dans le bas de la ville, les spacieuses maisons avec vue sur le fleuve, même partielle, ont attiré des gens de la ville pour qui la surenchère ne constituait pas un enjeu. La pandémie est venue exacerber ce phénomène.

Sur toute la rue du Parc, il y a eu beaucoup de maisons qui se sont vendues, certaines se sont revendues deux fois en trois ans même et elles étaient très chères. Je ne comprenais pas pourquoi elles se vendaient aussi cher , soutient Gilles Desjardins.

Ouvrir en mode plein écran Les maisons avec vue sur le fleuve ont vu leur valeur augmenter considérablement à Trois-Pistoles. L'une d'elle est même passée de 482 000 $à 765 000 $, sur le chemin du Roy. Photo : Radio-Canada

L'agent immobilier du groupe REMAX Marc-Antoine Morin explique que plusieurs acheteurs de l'extérieur se sont tournés vers Trois-Pistoles en raison des grosses flambées immobilières à Rivière-du-Loup et Rimouski .

Quelqu'un qui vend sa maison 500 000 $ à Montréal et qui arrive ici et voit une maison avec vue sur le fleuve, sortir 200 ou 300 000 $, pour eux, ce n'est pas un si gros investissement , note-t-il.

De plus, alors qu'en temps normal, le rôle d'évaluation des maisons est mis à jour tous les trois ans, Trois-Pistoles a attendu six ans avant de refaire l'exercice. Inévitablement, la hausse est donc plus marquée puisqu'elle couvre deux périodes au lieu d'une seule.

Selon le maire Philippe Guilbert, la firme d'évaluation avait jugé à l'époque que le marché ne justifiait pas de refaire le rôle après trois ans. Le conseil avait décidé de reporter le processus, ce que la loi permet.

Contestation possible

C'est la MRC qui a le mandat de gérer l'évaluation des résidences. Elle embauche une firme, Servitech, qui se base sur les transactions récentes dans un secteur donné pour élaborer une valeur pour chaque maison.

Ouvrir en mode plein écran Le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis Photo : Radio-Canada

Le préfet Bertin Denis défend le travail de la firme qui se base sur des données objectives , mais il avoue qu'il y a toujours un petit bout qui est arbitraire , ce pourquoi il invite les insatisfaits à contester leur évaluation comme la loi le permet.

Pour une augmentation de 100 000 $, moi je suggèrerais de faire une plainte pour voir s'il n'y aurait pas moyen d'être plus cohérents.

Les propriétaires ont jusqu'au premier mai pour contester, rappelle-t-il.

Mais cette démarche, appelée révision administrative, est loin d'être évidente. Katy Lebel a tenté de faire baisser la valeur de sa maison de Notre-Dame-des-Neiges en 2021. Elle en garde d'amers souvenirs.

On n'a pas le gros bout du bâton, la firme y va avec la valeur marchande, mais c'est pas parce que mon voisin a vendu une maison 400 000 $ que la tienne vaut autant. Si elle vaut 100 et que t'as pas mis d'argent, elle vaut encore 100.

Maintenant établie à Trois-Pistoles, elle devra subir une hausse de 200 $ de taxes foncières. Je ne contesterai pas parce que je sais que ça ne sert à rien.

La Ville adapte son budget

La Ville de Trois-Pistoles a dû adapter son taux de taxation pour atténuer les effets de la hausse de la valeur des propriétés, précise le maire Philippe Guilbert.

Ouvrir en mode plein écran La valeur des maisons a augmenté en moyenne de 31 % à Trois-Pistoles. Dans certains cas, la hausse dépasse les 100 000 $. Photo : Radio-Canada

Ainsi, le taux de taxation est passé de 1,58 % par cent dollars d'évaluation à 1,23 %. Pour une maison moyenne, la hausse des taxes foncières se situe à 178 $.

Il y a des gens qui sont déjà venus me voir et ils ne comprenaient pas pourquoi ça avait autant augmenté. Et oui, il y a des maisons qui ont augmenté beaucoup plus que d'autres, c'est plate, mais c'est l'exercice qui se fait dans chaque municipalité , tempère le maire.

Les vendeurs seront toutefois heureux de pouvoir justifier le prix affiché, renchérit Marc-Antoine Morin de REMAX.