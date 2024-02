Du soutien pédagogique additionnel offert à 35 500 élèves de Québec

Plus de la moitié des élèves de Québec touchés par la grève de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) recevra du soutien pédagogique dans le cadre du plan de rattrapage du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

Le plan prévoit différentes mesures structurantes pour aider les élèves du primaire, du secondaire, de la formation générale aux adultes (FGA) et de la formation professionnelle (FP) à compenser pour les jours d’école manqués à l’automne.

Sur les 63 096 élèves de la capitale qui fréquentent un établissement dont le personnel enseignant est syndiqué à la FAE , 35 523 auront droit à du soutien pédagogique additionnel au cours des prochains mois. Parmi eux, on compte 21 150 enfants scolarisés au primaire.

À Québec, seuls les centres de services scolaires de la Capitale (CSSC) et des Premières-Seigneuries (CSSPS) ont été concernés par la grève générale illimitée de la FAE .

Celle-ci s’est tenue du 23 novembre au 28 décembre et a entraîné l’annulation de 22 jours d’écoles.

Ouvrir en mode plein écran Les enseignants syndiqués à la FAE ont observé 22 jours de grève l’automne dernier. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Les élèves des autres centres de services scolaires de la région n’ont pas été épargnés par le mouvement de grève étant donné que les enseignants représentés par la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) ont débrayé durant neuf jours.

Tutorat

En plus du soutien pédagogique, les élèves du CSSC et du CSSPS pourront recevoir un service de tutorat. Selon les chiffres fournis par ces deux organisations, 12 882 élèves bénéficieront de la mesure.

De plus, 8322 enfants et adultes auront droit à des activités éducatives spécialisées offertes aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou avec difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (HDAA).

Près de 60 000 interventions

Du soutien à l’apprentissage du français sera également offert à 804 élèves immigrants ou allophones.

En incluant les activités spécifiques à la semaine de relâche prévues par le CSSC et les autres mesures mises en place, ce sont plus de 59 097 interventions qui seront faites auprès d’élèves à Québec.

Notons qu’un élève peut se retrouver dans plus d’une catégorie de mesures de rattrapage. Il en va de même pour les ressources (enseignants, professionnels, personnel de soutien, étudiants et retraités volontaires) nécessaires à leur implantation.

Les centres de services scolaires de la Capitale et des Premières-Seigneuries s’attendent à avoir besoin de près de 5000 ressources pour mener à bien leur plan de rattrapage.

Avec la collaboration d’Audrey Paris