La Cour d'appel confirme le droit des demandeurs d'asile d'envoyer leurs enfants dans les centres de la petite enfance (CPE) et les garderies subventionnées de la province. Le contraire serait « discriminatoire », selon le plus haut tribunal du Québec.

La décision, publiée mercredi, confirme le jugement rendu par la Cour supérieure, qui avait ordonné le rétablissement de l'accès des demandeurs d'asile à ces services de garde en mai 2022.

Elle déboute ainsi le gouvernement du Québec, qui avait porté la cause en appel quelques mois plus tard.

Le débat entourant l'accès des demandeurs d'asile aux CPE et aux garderies subventionnées de la province découle d'une directive émise par le gouvernement libéral de Philippe Couillard en avril 2018 selon laquelle les personnes issues de cette catégorie d'immigration temporaire n'étaient pas admissibles à de tels services.

La cause opposait l'État à Bijou Cibuabua Kanyinda, une mère de famille soutenue par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Théoriquement, le gouvernement du Québec pourrait demander à la Cour suprême du Canada la permission de porter le jugement en appel. La ministre de la Famille, Suzanne Roy, a toutefois déclaré mercredi qu'elle prendrait d'abord le temps d'analyser le jugement de la Cour d'appel, qui s'étend sur une quarantaine de pages.

On regarde actuellement l'ensemble du jugement et on va vous revenir avec les décisions , a-t-elle déclaré en sortant de la réunion hebdomadaire du Cabinet Legault, en après-midi.

Québec solidaire (QS), pour sa part, a déploré mercredi que, plutôt que de permettre à des femmes de rejoindre le marché du travail, la CAQ [se soit] entêtée à contester jusqu'en Cour d'appel, avec les fonds publics, une décision qui était sans équivoque et qui reconnaissait les droits de ces dernières .

Espérons qu'ils accepteront enfin les conclusions du jugement , a ajouté son député porte-parole en matière d'immigration, Guillaume Cliche-Rivard, dans une déclaration écrite transmise aux médias.

La liste d’attente pour une place en garderie, subventionnée ou non, ne cesse de s’allonger au Québec malgré les nouvelles places créées. La Presse canadienne rapportait l'été dernier que 37 260 enfants étaient en attente d'une place, soit 3724 enfants de plus qu'en 2022.

Les parents ayant accès aux CPE et aux garderies subventionnées de la province ne paient que 9,10 $ par jour par enfant. Les tarifs des garderies non subventionnées sont beaucoup plus élevés, mais les parents des enfants qui les fréquent peuvent profiter d'importants crédits d'impôt des gouvernements du Québec et du Canada.

Aux dernières nouvelles, le Québec comptait environ 160 000 demandeurs d'asile sur son territoire.

