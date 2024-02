Des agents de sécurité dans les autobus à Trois-Rivières

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) va envoyer des agents de sécurité patrouiller dans ses autobus et ses terminus afin d’aider ses chauffeurs à faire respecter ses règlements.

Dans une publication sur Facebook, la STTR dit avoir recensé une augmentation des cas d’incivilité à bord des autobus . Le service de transport indique sur sa publication que faire respecter les règlements est de plus en plus difficile pour nos chauffeuses et nos chauffeurs .

La STTR indique qu’elle a tenté par plusieurs moyens de sensibiliser la clientèle à adopter un comportement respectueux et courtois à bord des autobus.

Face à un problème d’incivilité qui persiste , la STTR a annoncé qu’à partir de la semaine prochaine, des agents de sécurité vont patrouiller les autobus et les terminus. On indique que leur mandat sera d’ épauler nos chauffeuses et nos chauffeurs dans l’application des règlements .

Le service de transport donne notamment à ces agents le pouvoir de distribuer des constats d’infraction aux contrevenants.