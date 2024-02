Poêles à bois et smog : l’interdiction devrait être « de très courte durée »

L'interdiction d'utiliser des poêles à combustible solide, en vigueur depuis mercredi midi, devrait être de « très courte durée », prévoit la Ville.

Le porte-parole de la Ville de Québec, Jean-Pascal Lavoie, a déclaré que les indicateurs qu'on a [montrent que] ça va être de très courte durée . Il précise que plus la réponse des citoyens à l'interdiction sera bonne, plus l'interdiction sera levée rapidement.

Sur le territoire de la Ville, on estime [qu'il y a] entre 25 000 et 30 000 appareils, donc ça peut faire une réelle différence sur la qualité de l'air , affirme-t-il.

D'ici le 1er avril, tous les propriétaires qui possèdent un appareil à combustible solide devront obligatoirement le déclarer à la Ville. Les 4000 personnes déjà inscrites ont reçu l'avis d'interdiction temporaire par courriel.

D'après Jean-Pascal Lavoie, l'interdiction temporaire devrait permettre une trop grande dégradation de la qualité de l'air qui pourrait affecter la santé des personnes plus à risque.

Les contrevenants qui allumeraient leur poêle malgré l'interdiction s'exposent à des amendes allant de 300 $ à 1000 $, à l'exception de ceux dont c'est la seule source de chaleur.

Par contre, pour ce premier essai, la Ville assure qu'aucune contravention ne sera remise et qu'il s'agit davantage d'un effort de sensibilisation. Les inspecteurs déposeront des documents explicatifs aux portes des contrevenants plutôt que des contraventions.

D'après Jean-Pascal Lavoie, moins d'une demi-douzaine d'inspecteurs étaient actifs sur le terrain mercredi après-midi.

Une interdiction préventive

Depuis le 1er septembre 2021, l’utilisation de tout appareil de chauffage à combustible solide, même certifié, est interdite à Québec lorsqu’un avertissement de smog est en vigueur.

Or, en décembre dernier, ce règlement a été modifié. La nouvelle disposition prévoit que le conseil exécutif a le pouvoir d’édicter une ordonnance qui a pour objet, afin de préserver la qualité de l’air sur le territoire de la ville, d’établir toute restriction à l’utilisation d’un appareil à combustible solide, pour la durée et selon les modalités qu’il détermine, compte tenu de la situation .

On se base maintenant sur des prévisions , explique Matthieu Alibert, directeur de la division de la prévention et du contrôle environnemental à la Ville de Québec, en entrevue à l’émission Première Heure.

Selon lui, la Ville se base principalement sur deux modèles de prévision de la qualité de l’air pour prendre ses décisions. Le programme Info-Smog du ministère de l'Environnement du Québec, mais aussi un modèle qui est la Côte air santé, développée par le gouvernement du Canada .

Cette semaine, les prévisions tendaient vers une dégradation de la qualité de l’air pour les prochaines heures et jours , explique Matthieu Alibert.

On pense qu'on peut avoir un impact significatif en réduisant les émissions de particules fines à l'échelle locale. Le modus operandi c’est [...] d’améliorer cette prévisibilité-là , poursuit-il.

D’après lui, il est plus facile et efficace de cibler les poêles à bois durant les périodes de smog que de tenter de diminuer la circulation des voitures, par exemple.

Chaque gouttelette devient une trappe à polluants

André Bélisle, président de l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, se réjouit de la nouvelle façon de faire de la Ville.

Il faut éviter d'ajouter plus de polluants dans l'air à ces moments-là, alors c'est pour ça qu'on est tout à fait d'accord avec la nouvelle approche de la Ville de Québec , déclare-t-il.

Le président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, André Bélisle.

D’après lui, c’est ce genre d'interdiction, décrété en amont des épisodes de smog et non lorsqu’ils sont déjà en cours, qui est efficace.

Présentement, la nuit, c’est très froid, le jour il fait pas mal chaud, l’écart de température est important, mais ça occasionne l'émission de beaucoup d’humidité dans l'air, puis chaque gouttelette de vapeur dans l'air devient une trappe à polluants , décrit-il.

Quand on utilise un poêle à bois et qu'on émet beaucoup de particules dans l'air, les particules sont captées et contenues en basse altitude juste à la hauteur du nez, et ça a des conséquences très sérieuses pour la santé , poursuit-il.

Le docteur Philippe Robert, médecin en santé publique et médecine préventive au CIUSSS de la Capitale-Nationale, explique quant à lui que les particules fines, notamment celles émises par les poêles à bois, sont invisibles, sont très très très petites, plus petites qu'un cheveu, donc elles peuvent aller dans les poumons et ça fait de l'irritation.

Il précise que lors d'une journée de smog, ce n'est pas tout le monde qui va avoir des effets sur la santé, c'est vraiment plus pour les gens qui ont de l'asthme ou des maladies pulmonaires effectives chroniques .

Ne pas pénaliser ceux qui ont fait l'effort de s'améliorer

J'ai des clients qui sont fâchés, j’ai des clients qui disent qu'ils veulent déménager de la Ville de Québec , raconte Célina Fontaine, propriétaire du commerce Les Cheminées Gamelin, qui installe, répare et entretient des poêles à bois.

D’après elle, le règlement municipal ne tient pas en compte des améliorations technologiques qui ont permis de diminuer significativement les particules émises par les foyers au bois.

Elle propose un compromis. Les foyers d'ambiance et les foyers décoratifs sont très peu utilisés. Les gens les utilisent 2, 3 fois par année. Oui, c'est eux qui émettent plus de particules. Ça pourrait être seulement ces gens-là qui arrêtent de chauffer [durant les périodes de smog]

Les gens qui ont fait l'effort de s'améliorer n'ont pas de raison d'être pénalisés , déplore-t-elle.

avec les informations de Félix Morrissette-Beaulieu