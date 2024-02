Une chercheuse manitobaine contribue à élucider les secrets du langage des bélugas

Une nouvelle étude menée en partie au Manitoba révèle que le registre de vocalisations des bélugas canadiens diffère en fonction de leur position géographique.

La recherche, récemment publiée dans la revue Marine Mammal Science, s’est intéressée à quatre populations de bélugas situées dans le fleuve Saint-Laurent, près de la baie de Baffin, dans la mer de Beaufort et à Churchill, au Manitoba.

De 2014 à 2017, des données acoustiques ont été recueillies pendant les mois de juillet et d'août à l’aide d’hydrophones, des microphones conçus pour aller sous l’eau.

D’après les conclusions de l'étude, les appels de contact varient selon les populations, comme l'explique Marianne Marcoux, chercheuse scientifique à Pêches et Océans Canada et professeure adjointe à l’Université du Manitoba.

Les chercheuses Marianne Marcoux, Valeria Vergara et Karyn Booy, à Churchill, lors d'une séance d'enregistrement des bélugas et de prises de vidéos avec un drone. Photo : Justine Hudson

Ce type de vocalisations sert à ces cétacés à communiquer entre eux et à rester à proximité de leur groupe. Ces appels peuvent notamment servir aux mères bélugas, qui tentent de retrouver leurs bébés , précise Mme Marcoux. C'est comme si elles disaient : Tu es où? Je suis ici!

La chercheuse ajoute que les sons émis s’apparentent au bruit d’une porte qui grince .

Des vues aériennes des populations de bélugas ont été captées à l'aide d'un drone. Photo : Pêches et Océans Canada / Justine Hudson

Les appels de contacts ne sont que l’une des nombreuses vocalisations des bélugas. Ces derniers sont communément appelés les canaris des mers en raison des sifflements qu’ils émettent, explique Marianne Marcoux.

La professeure affirme que les bélugas du Manitoba étaient les plus difficiles à différencier, soulignant que les eaux côtières du nord de la province accueillent la plus grande concentration de ces animaux au monde.

Toutefois, les appels des bélugas de l’est, qui habitent dans le Saint-Laurent, sont très distincts de ceux de la mer de Beaufort, à l'extrême nord-ouest du pays.

Les bélugas du Saint-Laurent communiquent avec des fréquences plus élevées et produisent des sons plus longs, a remarqué l’équipe de chercheuses.

On pense qu’il y a probablement plus de bruits de fond qu’à d’autres endroits, parce qu’il y a beaucoup de trafic de bateaux , explique Marianne Marcoux. Ces bélugas doivent ainsi communiquer à travers un registre de fréquences différentes de celles produites par les bateaux.

Par ailleurs, le bruit dans l’estuaire du Saint-Laurent peut réduire jusqu’à 70 % de la portée de communication des bélugas, ce qui a un effet sur leurs appels de contacts et leurs signaux d’écholocalisation, selon l’étude.

De juillet à septembre, quelque 55 000 bélugas se rassemblent dans les eaux côtières du nord du Manitoba. Ceux-ci représentent un tiers des bélugas du monde, selon Parcs Canada. Photo : Getty Images

Étudier les comportements par le son

Bien qu'il soit admis que les baleines parlent différents dialectes, les scientifiques restent pour le moment indécis quant aux raisons pour lesquelles il existe différents styles de vocalisation dans les populations de bélugas, des groupes séparés qui n’ont pas de contact entre eux, selon Marianne Marcoux.

L’environnement, la géomorphologie marine ou encore les différences génétiques entre espèces comptent parmi les facteurs qui pourraient expliquer les différences de langage, croit la chercheuse.

En comprenant mieux les sons spécifiques et leurs buts, on peut comprendre les comportements des baleines.

Un des rêves qu’on a, c'est de prendre une vocalisation, de fermer les yeux [...] et de tenter de déterminer de quelle population elle vient, explique-t-elle. On n’en est pas encore tout à fait là.

La signification de plusieurs sons, dont les appels maternels et ceux associés à la chasse par écholocalisation, est déjà connue, explique la chercheuse. Toutefois, l’une des prochaines grandes avancées scientifiques permettrait d'associer chaque son du béluga à un comportement.

Marianne Marcoux conclut en disant que ces connaissances peuvent notamment servir à déterminer où se situent les aires importantes à protéger pour la survie de l’espèce.