Une vidéo montrant des rats à Vancouver relance le débat sur la lutte contre ces nuisibles

Une vidéo circulant sur Internet montre de nombreux rats près de la station SkyTrain de Burrard, dans le centre de Vancouver. Ces images relancent le débat sur l’impact qu’a pu avoir une modification de la réglementation relative au poison contre les rats.

La vidéo a été publiée sur le site de discussion en ligne Reddit. Elle a suscité de nombreux commentaires sur l'augmentation de la population de rongeurs dans différentes parties du Grand Vancouver.

Cette vidéo filmée dans le centre-ville de Vancouver relance le débat sur la présence des rats dans la ville. Photo : Reddit/VelvetHoneysuckle

Jay McIntyre, de Solutions Pest Control, travaille dans la région de Vancouver et sa banlieue depuis près de 20 ans. Il affirme qu'il y a eu une augmentation des appels téléphoniques pour signaler la présence de rats au cours des deux dernières années.

On nous signale la présence de rats dans des endroits où il n’y avait pas de signalement avant. Généralement, lorsque les clients s'en rendent compte, il s'agit d'une population établie. Il ne s'agit pas d'un ou de deux rats, mais de sept ou plus.

En janvier 2023, la Colombie-Britannique a adopté une nouvelle réglementation interdisant la vente et l'utilisation des rodenticides anticoagulants de deuxième génération (SGAR). L’interdiction s’applique à tous les particuliers et à la plupart des opérations commerciales et industrielles.

Jay McIntyre travaille à Solutions Pest Control. Il explique que, depuis deux ans, l'entreprise constate une augmentation des appels pour des signalements de rats. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Ce changement de réglementation a eu lieu pour protéger les hiboux et d'autres animaux sauvages qui se nourrissent de rongeurs et qui mouraient également à cause de ce poison.

Kaylee Byers, scientifique chevronnée au Pacific Institute on Pathogens, Pandemics and Society de l'Université Simon Fraser (SFU), estime qu'il n'est pas certain que les changements de règlement aient contribué à l'explosion de la population de rats.

Kaylee Byers affirme que le fait que l'interdiction des SGAR est intervenue à peu près au même moment qu’une augmentation de la population de rats ne prouve pas qu’il y a un lien entre les deux.

1174 signalements de rats en 2023

Selon Kaylee Byers, le plus grand problème vient du manque de données. Nous n'avons aucun moyen de suivre l’évolution de la population de rats dans le temps , déplore-t-elle.

Elle reconnaît que le suivi des populations de rats est complexe et qu'il nécessiterait la participation du grand public pour signaler les observations. Elle explique que les habitants de Vancouver peuvent signaler les observations au numéro d'urgence 311 de la Ville, mais que ce numéro n'est pas conçu pour permettre un véritable suivi de la population de rats.

En janvier 2023, la Colombie-Britannique a adopté une nouvelle réglementation interdisant la vente et l'utilisation des rodenticides anticoagulants de deuxième génération (SGAR). Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

La Ville de Vancouver indique que 1174 observations de rats ont été signalées au 311 l'année dernière.

En 2022, il y a eu 1249 appels concernant des rongeurs, et 1175, en 2021. Il est à noter que ces chiffres incluent tous les signalements de rats, de souris et d'autres rongeurs, et pas seulement les rats.

La Ville a déclaré que le personnel surveillait de près les appels liés aux rats, traités au cas par cas.

D’autres méthodes

Dans un communiqué, le ministère de l'Environnement et de la Stratégie de lutte contre les changements climatiques de la Colombie-Britannique explique qu'il a modifié la réglementation parce que les SGAR présentent un risque important pour les enfants, les animaux domestiques et la faune par empoisonnement direct et indirect .

Des méthodes simples de prévention des rongeurs, telles que la protection des bâtiments contre les rongeurs et le nettoyage des objets qui les attirent, sont des méthodes de prévention des nuisibles plus efficaces et plus durables , peut-on lire dans le communiqué.

En cas de besoin, d'autres rodenticides (autres que les SGAR ) et d'autres produits (par exemple des pièges) peuvent être utilisés.

Jay McIntyre explique que l'interdiction des SGAR l'a contraint à adopter une nouvelle façon de penser. C'était une sorte de facilité, une béquille , dit-il à propos des SGAR .

Avec les informations de Joel Ballard, Chad Pawson et Maryam Gamar