La Municipalité de Sainte-Luce compte persister dans l'achat par expropriation d'un terrain pour y puiser de l'eau potable, malgré un avis préliminaire défavorable de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Sainte-Luce souhaite augmenter sa capacité d'alimentation en eau potable pour alimenter de futures constructions et assurer l'approvisionnement en eau de la municipalité à plus long terme.

Le terrain visé par la Municipalité pour y puiser de l'eau se situe sur le 3e rang Est. Il s'agit du terrain de l'ancienne pisciculture des Cèdres, qui appartient à des particuliers.

La Municipalité demande à la CPTAQ d'employer une portion de ce lot pour des fins autres qu'agricoles, soit pour la captation d'eau potable.

Or, la Commission semble encline à refuser cette demande. Dans son « orientation préliminaire » rendue le 31 janvier, la CPTAQ évalue qu'il y a lieu de rejeter la demande de la Municipalité pour préserver l'homogénéité de la communauté agricole du secteur et pour préserver les superficies disponibles au Québec pour l'agriculture. Le terrain agroforestier visé est entouré de terres agricoles en exploitation.

La demande pour augmenter le volume d'eau de cette municipalité n'est pas un enjeu immédiat , indique aussi la Commission pour motiver sa décision préliminaire, basée sur les informations reçues de la part de la Municipalité et des propriétaires du lot.

La CPTAQ devrait rendre sa décision finale dans les prochains mois.

Ouvrir en mode plein écran La Municipalité souhaite acquérir ce terrain pour y puiser de l'eau potable. On ignore si le lac artificiel qui s'y trouve serait asséché par la captation d'eau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Parmi les informations reçues et citées par la Commission, il est notamment indiqué que le rapport hydrogéologique préliminaire préparé par la firme Akifer en novembre 2018 pour la Municipalité soutient que les ouvrages de captage actuellement utilisés par la Municipalité permettent de répondre adéquatement à la demande des abonnés desservis .

La CPTAQ rappelle que le mandat a été octroyé par Sainte-Luce à cette firme pour étudier les possibilités d'accroître la capacité de captation d'eau de la Municipalité sur son territoire.

Quatre secteurs potentiels ont été identifiés par Akifer, selon la lecture que fait la CPTAQ du rapport de la firme.

Deux de ces secteurs ont été rejetés d'emblée pour la captation d'eau potable en raison du caractère trop accidenté des terrains.

Deux autres zones pourraient servir à la captation : la première comporte une capacité de captation moindre que la seconde, qui a été retenue par la Municipalité, soit le terrain de l'ancienne pisciculture.

Sainte-Luce et les propriétaires actuels du terrain disposent d'un délai de 30 jours pour présenter des observations par écrit à la CPTAQ sur cette orientation préliminaire. Ils peuvent aussi demander une rencontre avec la Commission, ce que Sainte-Luce compte faire.

La Municipalité tient à une réponse positive

La mairesse de Sainte-Luce, Micheline Barriault, soutient que la CPTAQ se base sur des informations erronées ou mal interprétées pour rejeter la demande de la Municipalité.

Il y a des choses [qui ont été écrites et avec lesquelles] on n'est pas du tout d'accord. Puis, on a des documents, des expertises pour le prouver. Entre autres, le fait qu'il y ait d'autres emplacements dans la municipalité où on pourrait avoir de l'eau potable, mais il y a des analyses qui ont été faites par des spécialistes et il n'y a pas d'autres endroits , soutient la mairesse.

Micheline Barriault indique que la Municipalité compte réitérer sa demande à la CPTAQ jusqu'à l'obtention d'une réponse positive.

On peut faire la demande plusieurs fois [à la CPTAQ]. Ils pourraient nous dire "on refuse la demande pour X raisons". Puis, on refait une demande. On explique les motifs sur lesquels ils nous ont refusés. Puis, la décision peut changer.

Elle affirme que Sainte-Luce ne compte pas effectuer de nouvelles recherches pour trouver d'autres sources d'eau sur son territoire. La décision de faire des captations d'eau pour augmenter l'eau potable à Sainte-Luce, c'est une décision qui n'est pas remise en question par le conseil , ajoute Micheline Barriault.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Sainte-Luce, Micheline Barriault, affirme que la Municipalité formulera de nouvelles demandes à la CPTAQ, si la première est refusée. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Les propriétaires actuels du lot visé, François Gagnon-Lévesque et Anne Sara Sean, ont préféré s'abstenir de commenter le dossier pour l'instant, étant donné que la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) n'a pas rendu sa décision finale.

La Municipalité compte exproprier les propriétaires, puisqu'aucune entente n'a pu être conclue entre les deux parties, selon elle.

Dans les informations reçues par la CPTAQ de la part des propriétaires du lot, ces derniers réitèrent toutefois qu'ils ont toujours été en faveur d'un puisage d'eau sur le terrain, mais pas à n'importe quelle condition. [...] Nous étions ouverts à la discussion , a mentionné François Gagnon-Lévesque à la Commission.

L'avis d'expropriation jugé illégal

Les deux propriétaires ont reçu un avis d'expropriation en juillet. Par contre, dans une décision rendue le 20 octobre, la Cour supérieure a déclaré nul et illégal cet avis.

Les propriétaires ont contesté cet avis d'expropriation devant les tribunaux, parce qu'il s'appuyait sur une résolution adoptée par le conseil municipal en avril qui ne décrétait pas précisément l'expropriation du lot.

La Municipalité n'a pas préalablement ni valablement décrété l'expropriation du lot 3 464 849 avant de procéder à l'expropriation dudit lot , peut-on lire dans la demande en contestation d'expropriation.

Il est rappelé dans cette demande qu'une Municipalité ne peut engager son pouvoir que par l'adoption d'une telle résolution par le conseil municipal, que les municipalités ne « parlent » que par résolution.

Ouvrir en mode plein écran Anne-Sara Sean et François Gagnon-Lévesque sont actuellement propriétaires du terrain visé pour la captation d'eau potable. Ils chérissent le projet de relancer une pisciculture dans le lac qui s'y trouve. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La Municipalité de Sainte-Luce n'a pas contesté l'annulation de l'avis d'expropriation, pour éviter une bataille judiciaire, soutient la mairesse.

Le conseil municipal a donc adopté, lors d'une séance extraordinaire tenue le 8 août, une nouvelle résolution qui décrète l'expropriation du lot.

La Municipalité pourrait remettre un nouvel avis d'expropriation aux propriétaires du terrain. La mairesse indique que la sanction en novembre du projet de loi 22 sur l'expropriation devrait faciliter le processus pour la Municipalité.

Pour nous, le fait que ça a pris quelques mois de plus, dans le fond, c'est un avantage, pour la Municipalité et pour les citoyens. Ça va être moins dispendieux , estime Micheline Barriault.

Elle ajoute que la Municipalité compte toujours profiter des travaux prévus à l'été sur le 3e rang Est pour y passer la tuyauterie liée à la captation d'eau potable dans le secteur.