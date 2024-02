Un Café de réparation samedi à Saint-Élie 

Un grille-pain qui ne grille plus ? Un mousseur à lait qui ne mousse plus ? Un trou dans vos pantalons préférés ? Un vélo déraillé ? Il y a de l’espoir pour tous ces objets, qui pourraient retrouver une deuxième vie lors du Café de réparations organisé samedi dans le secteur de Saint-Élie, à Sherbrooke.

Je suis très contente qu'on puisse enfin avoir cet événement à Saint-Élie. Ça fait longtemps que je voulais ça , soutient la conseillère municipale du district, Christelle Lefèvre.

On amène nos petits électros, le vélo qui est peut-être à entretenir, un vêtement troué ou un ordinateur dont les logiciels ne fonctionnent plus, poursuit-elle. Il y a des bénévoles sur place qui vont pouvoir justement aider les gens et éventuellement leur montrer comment faire ce qu'ils font, en tout cas pour réparer.

Non seulement il y a un aspect éducatif aux cafés de réparation, mais les bénéfices sont aussi environnementaux et économiques. Surtout, les gens ressortent avec des objets qui sont à nouveau fonctionnels. On évide donc les déchets.

Le Café de réparation Sherbrooke est intégré depuis 2021 à Entreprendre Sherbrooke et est financé par la Ville depuis 2022. Le Centre de formation 24-Juin, Synergie Estrie, l’Université de Sherbrooke et le Cégep de Sherbrooke en sont tous partenaires.

Ce sont des partenariats comme ça qui font qu’on trouve des gens et des entreprises qui ont des techniciens pour venir faire des réparations , précise Mme Lefèvre.

Les Sherbrookois et leurs objets à réparer sont attendus samedi au centre communautaire Richard-Gingras, de 10 h à 17 h.