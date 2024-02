Suzanne-Marie Landry quitte Animation centre-ville Sherbrooke 

La directrice générale et artistique d’Animation centre-ville Sherbrooke quitte ses fonctions, a annoncé l’organisme qui gère notamment le Théâtre Granada mercredi dans un communiqué.

Suzanne-Marie Landry a décidé de ralentir le rythme de travail vers des projets personnels , précise le communiqué, qui ajoute que son départ est annoncé avec regret .

Elle a toujours considéré le Granada comme un précieux joyau patrimonial qu’il faut préserver. Ainsi, elle a contribué aux mémorables célébrations du 90e anniversaire du Théâtre, à l’amélioration des équipements techniques de sonorisation et d’éclairage en plus de ceux de la cuisine, à la gestion du parc et des archives informatiques. Elle a réussi à traverser pendant plus de deux ans l’importante pandémie en maintenant l’excellente santé financière de l’organisme.

Au total, elle aura travaillé à la tête de l’organisme pendant une décennie.

Elle a su relever tous les défis, réalisant des programmations artistiques remarquables et des lancements appréciés du public où elle a pu allègrement sortir ses harmonicas pour le plus grand plaisir et l’étonnement de l’auditoire , indique le communiqué.

Elle quitte avec le sentiment du devoir accompli.

Plus d'informations à venir