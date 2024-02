La tontine, un secours financier indispensable pour des communautés culturelles en Alberta

Des membres de certaines communautés culturelles, notamment en Alberta, mettent en place une chaîne de financement solidaire, connue sous le nom de tontine, qui permet aux membres de cotiser à une caisse commune et de recevoir le même montant. Elle permet de faire face à des dépenses imprévues sans devoir recourir à une carte de crédit.

Dans bien des situations, le système de tontine peut se révéler une bouée de sauvetage. Hagir Sail, une résidente de Calgary, en sait quelque chose. Elle a dû recourir à ce système pour régler un montant de 2000 $ d'amendes impayées pour infraction au Code de la route.

Pour ce faire, la Soudano-Canadienne a appelé six amies pour les inviter à cotiser à hauteur de 500 $ chacune par mois.

En tant qu’initiatrice de la tontine, elle a reçu le premier des six versements mensuels, soit un montant de 3000 $.

Ce système de caisse commune est une pratique courante dans certaines communautés culturelles. C'est l'une de ces choses incroyables qui résout un problème très rapidement pour beaucoup de gens , explique Mme Sail.

À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit d'un système pyramidal, mais c'est différent. Il s’agit d’un petit cercle de cotisants qui se connaissent : tout le monde paie un même montant à une date déterminée, et chaque membre du groupe reçoit la même somme lorsque son tour arrive.

La tontine porte de nombreux noms selon les communautés. Par exemple, on lui donne le nom de uqub en tigrinya, ayuuto en somali, et chama en swahili. Elle peut être particulièrement utile en période d'incertitude.

Nous sommes une société très communautaire et la réputation de la société est primordiale , souligne Hagir Sail, en ajoutant que c’est uniquement avec des amies et des membres de la communauté qu'elle connaît qu’elle pratique la tontine.

Si Mme Sail a jugé utile de faire cette précision, c’est que ce système informel n’est pas à l’abri des escrocs. Un membre du groupe peut, par exemple, recevoir son montant et disparaître dans la nature pour éviter d'être à jour dans les cotisations.

Si vous prenez de l'argent et [que] vous ne revenez pas, vous ne rejoindrez plus jamais un cercle d'épargne, et la confiance dans la communauté s’en trouve entamée.