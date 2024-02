Des étudiants de certains conseils scolaires du Nord-Est vont rester à la maison le lundi 8 avril, journée d’une rare éclipse solaire totale.

Quatre conseils scolaires du Nord-Est de l’Ontario, dont deux francophones, ont annoncé mardi s’être entendus pour devancer au 8 avril la journée pédagogique prévue le 26 avril.

La journée du 26 avril sera donc une journée d’école régulière.

Le Conseil scolaire catholique Franco-Nord, le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario, le Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board et le Near North District School Board imitent ainsi d’autres conseils scolaires dans le sud de la province.

Cette décision a été prise pour assurer la sécurité des élèves , indiquent les quatre conseils scolaires dans un communiqué de presse conjoint.

L’éclipse aura lieu à l’heure de la sortie des classes : on craint à la fois des problèmes de circulation liés à l’obscurité temporaire et la possibilité que les élèves essaient de regarder l’éclipse et risquent d’endommager leur vue , ajoute-t-on.

Les conseils notent que l’Association canadienne des optométristes propose des consignes pour profiter de l’éclipse en sécurité et invite les gens à consulter le site web de cette association afin de mieux comprendre les risques qui ont influencé cette décision .

Ils disent être conscients des défis que peut entraîner ce changement au calendrier scolaire .

Et ils soulignent le soutien des services de transport des élèves de Nipissing Parry Sound, des garderies et de nombreux groupes d’employés dans la mise en œuvre du changement.

Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières a aussi choisi de devancer une journée pédagogique prévue à une autre date en avril.

Cette décision a été prise afin de prioriser la sécurité de nos élèves et leur évitant le risque d’être exposés à l’éclipse dans l’autobus ou en marchant à la maison , a écrit Catherine Mongenais, responsable des communications de ce conseil.

Changement au calendrier scolaire pour le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières Villes Date originale de la journée pédagogique déplacée au 8 avril Ramore, Kirkland Lake, Earlton, Temiskaming Shores et Haileybury 12 avril Cochrane, Iroquois Falls, Timmins, Porcupine, Gogama et Foleyet 22 avril Hearst et Mattice 26 avril Kapuskasing, Moonbeam et Smooth Rock Falls Le 8 avril était déjà une journée pédagogique Source : Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

Radio-Canada a sondé d’autres conseils scolaires francophones du Nord de l’Ontario au sujet de la possibilité de garder les étudiants à la maison le 8 avril.

Aucune décision n’a été prise encore à ce sujet , écrit Carole Dubé, la directrice des communications au Conseil scolaire du Grand Nord.

Nous sommes encore en train d’évaluer la situation , indique Audrey Debruyne, directrice du Service de communication au Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales.