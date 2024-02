Virginie Gagnon devient la nouvelle directrice générale du Salon du livre

L’équipe du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean sera dorénavant dirigée par Virginie Gagnon. Elle a été nommée directrice générale au terme de l’assemblée générale annuelle.

Mme Gagnon succède à Sylvie Marcoux, celle qui était à la tête de l’événement littéraire depuis deux décennies. Elle a annoncé son départ en novembre.

Le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean est déjà bien établi et j’aurai beaucoup de plaisir à poursuivre le rayonnement de projets plus récents, comme les Contes de Noël pour aînés et la Tournée dans les CPE , a indiqué Virginie Gagnon par voie de communiqué.

Ouvrir en mode plein écran Virginie Gagnon succède à Sylvie Marcoux à la tête du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Avec la gracieuseté de Virginie Gagnon.

La corporation du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean précise que la nouvelle directrice générale détient un baccalauréat en administration des affaires et un certificat en littérature française. Elle compte également une dizaine d’années d’expérience en développement de projets.

Sylvie Marcoux reste dans l’entourage de l’équipe pour quelques semaines encore afin d’assurer une transition harmonieuse.

Le prochain Salon du livre régional aura lieu du 26 au 29 septembre 2024.