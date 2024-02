Tiësto, DJ Snake et Idris Elba à îLESONIQ cet été

Le festival de musique électronique îLESONIQ, qui se tiendra les 10 et 11 août au parc Jean-Drapeau à Montréal, a dévoilé mercredi sa programmation. Au menu : la légende néerlandaise du EDM Tiësto, le Français DJ Snake, l’Allemand Paul Kalkbrenner ainsi que l’acteur et DJ Idris Elba.

Tiësto a été le premier artiste engagé pour participer à îLESONIQ en 2014, à l’occasion de l’édition inaugurale du festival. Dix ans plus tard, il sera de retour pour faire danser les foules. Le producteur sera par ailleurs le DJ attitré du Super Bowl LVIII ce dimanche, avec une prestation avant le match et durant les arrêts de jeu.

Tiësto partagera la tête d’affiche avec un autre gros nom de l’électro, le producteur franco-algérien DJ Snake, lauréat de plusieurs prix Grammy qui a connu son premier succès international en 2013 avec le succès Turn Down For What (avec Lil Jon).

Selon certaines rumeurs, ce serait peut-être son tout dernier spectacle , a affirmé l’équipe du festival dans un communiqué.

Parmi les autres grandes vedettes qui participeront au festival, on peut également citer le vétéran de la scène techno allemande Paul Kalkbrenner, qui a joué le rôle d’un DJ aux prises avec des problèmes de drogue dans le film Berlin Calling, une plongée dans la vie nocturne berlinoise.

Idris Elba, Lilly Palmer et Vladimir Cauchemar

Deux artistes donneront leur première prestation à Montréal à l’occasion d’îLESONIQ : l’étoile montante de la techno Lilly Palmer et l’acteur et DJ britannico-sierra-léonais Idris Elba, bien connu pour ses rôles dans des films et des séries d’action, comme Luther.

Le comédien, anciennement connu sous le nom de DJ Big Driis, a toujours su entretenir sa passion pour la musique. Celui qui a notamment collaboré avec Jay-Z, Skepta et Macklemore se produit dans divers clubs et festivals depuis bientôt 15 ans, notamment à Ibiza et au festival de Glastonbury.

Autre artiste à surveiller à îLESONIQ, l’extravagant producteur et DJ français Vladimir Cauchemar, reconnu pour ses collaborations avec de nombreux rappeurs.

La programmation complète d’îLESONIQ 2024, qui comprend plus de 40 artistes, est disponible sur le site du festival (Nouvelle fenêtre). Les billets pour 2 jours seront mis en vente jeudi à midi.