La SQDC fermera définitivement une succursale à Montréal

La Société québécoise du cannabis (SQDC) fermera définitivement la succursale de la Plaza Saint-Hubert à Montréal, licenciant ainsi 11 travailleurs. Il s'agit d'une première pour la société d'État, qui n'a jamais fermé de succursale auparavant.

La direction de la société d'État et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ , qui représente la majorité des syndiqués dans les succursales de la SQDC , ont tous deux confirmé l'information à La Presse canadienne mardi.

Le point de vente sera fermé définitivement à partir du 2 mars prochain. Mais les avis de cessation d'emploi évoquent la fin des emplois le 23 mars afin de mener à bien les tâches de fermeture de la succursale.

Fabrice Giguère, porte-parole de la SQDC , affirme qu'il s'agit simplement d'une décision d'affaires et que les choses vont bien à la SQDC .

Selon M. Giguère, lorsque les baux arrivent à échéance, plusieurs options s’offrent à la SQDC : Renouveler le bail sans amélioration locative si le local convient aux besoins opérationnels, renouveler le bail en apportant des améliorations locatives afin de mieux satisfaire aux besoins de l’organisation, déménager la succursale dans un local répondant davantage à ses besoins d’affaires ou fermer la succursale.

Après avoir analysé la situation, la SQDC a pris la décision de fermer définitivement cette succursale puisqu’elle ne répondait plus aux besoins opérationnels de la Société , a-t-il précisé.

Représailles à cause des revendications salariales ?

Le président du syndicat, David Clément, estime qu'il s'agit d'une mesure de représailles à cause de la grève d'un an et demi qui a eu lieu dans plusieurs succursales syndiquées au SCFP .

On y va par déduction : si ce n'est pas à cause de la rentabilité, si ce n'est pas à cause de l'achalandage, si ce n'est pas à cause de la pénurie de main-d'œuvre, bien ce qu'il nous reste, c'est un employeur qui est un peu choqué d'avoir été contraint d'accepter nos revendications salariales, alors que ça faisait plus d'un an qu'il s'y opposait avec véhémence , a affirmé M. Clément.

Dans le néant quant à leur avenir

Le président du syndicat réclame que les 11 membres licenciés puissent pourvoir l'un des postes vacants dans les autres succursales de la SQDC .

Parce que la SQDC continue sa croissance, nous avons bon espoir que les employés concernés par cette décision pourront se trouver un nouveau poste , a affirmé M. Giguère par courriel.

Une clause de la convention collective prévoit déjà qu'un employé aurait la priorité s'il soumettait sa candidature si un autre poste se libérait dans les six prochains mois, a-t-il répliqué.

Toutefois, la SQDC a informé le syndicat que selon l'interprétation patronale, cette priorité ne serait accordée qu'à compter du 3 mars 2024 , soit au lendemain de la fermeture de la succursale à la clientèle, dénonce M. Clément.

Il demande que cette priorité soit accordée dès maintenant, pour éviter de laisser les 11 travailleurs visés par la fermeture dans le néant quant à leur avenir . Les discussions sont encore en cours entre les parties concernant la date d'entrée en vigueur de la priorité de mutation, selon M. Giguère.

Avec les informations de La Presse canadienne