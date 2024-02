Une femme et son chien sauvés de justesse par des Rangers et la GRC à La Ronge

Des Rangers canadiens et des policiers de La Ronge ont porté secours à une femme et son chien après que la voiture de la femme soit tombée dans un lac gelé. La femme et son chien se trouvaient sur le toit du véhicule quand ils ont été secourus.

Le 2 février dernier, aux environs de 16 heures, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de La Ronge a reçu un rapport qui indiquait qu’un véhicule était tombé dans un lac gelé.

L’incident s’est produit dans un endroit éloigné de Lac La Ronge, indique la GRC par voie de communiqué.

Ouvrir en mode plein écran Les agents des Rangers canadiens et la GRC de La Ronge se sont réunis après le sauvetage d’une femme et son chien. Photo : Trevor Grant, instructeur des Rangers juniors canadiens

Les policiers ont pu contacter la conductrice qui a indiqué qu'elle était assise sur le toit du véhicule avec son chien. L’automobile était alors à moitié submergée dans l'eau.

Publicité

Les agents de la GRC ont utilisé un aéronef télépiloté pour retrouver le véhicule et ils ont ensuite demandé l'aide des Rangers canadiens pour porter secours à la femme et son chien.

Les Rangers canadiens sont arrivés sur les lieux avec des équipements spécialisés pour ce type de sauvetage, comme des combinaisons étanches, des vêtements de flottaison individuels et un canoë.

La femme et son chien étaient visiblement secoués, mais ils étaient dans un état stable , affirme l'adjudant-chef James Vogl. Ils ont immédiatement reçu les premiers soins et ont été transportés au grand centre de santé… pour une évaluation plus approfondie.

Le succès de ce sauvetage souligne l'importance vitale de l'interopérabilité des Rangers canadiens qui soutiennent la GRC quand il y a des demandes , ajoute-t-il

Le sergent auprès de la GRC de La Ronge Derek Eberle se dit aussi satisfait de la collaboration entre les deux services de sécurité.

Il s'agit d'un excellent exemple de partenaires de sécurité qui travaillent ensemble rapidement et de manière transparente dans une situation d'urgence où le temps de sauvetage était essentiel. Cette interopérabilité est très importante et elle peut même sauver des vies dans des situations comme celle-ci , affirme-t-il.

Avec les informations de Darla Ponace