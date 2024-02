Inondations : Québec n’a pas l’intention de rehausser les ponts de Lac-Beauport

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) n'a pas l'intention de rehausser les ponts de Lac-Beauport, jugés trop bas par les élus et les autorités municipales. Québec s'engage toutefois à mieux coordonner les messages à la population en cas de fermeture prolongée des ouvrages.

Radio-Canada rapportait lundi les préoccupations de la mairie de Lac-Beauport et de son directeur général au sujet des ponts enjambant la rivière Jaune. Lors de la dernière inondation à survenir sur le territoire, les quatre principaux ponts ont été fermés à un moment ou un autre par le MTMD .

À un certain point, le 18 décembre, tous les accès aux quartiers Mont-Cervin, Exalt et du chemin de l'Éperon ont été bloqués pendant plusieurs heures à la demande du Ministère, isolant près de 3200 résidents.

Devant la fréquence plus soutenue des crues de la rivière Jaune, laquelle est sortie de son lit à trois reprises seulement en 2023, la Municipalité de Lac-Beauport craint des enclaves prolongées et récurrentes. Les principaux ponts sont tous trop bas pour absorber les crues saisonnières de la rivière Jaune. [...] J'imagine que le Ministère devra tôt ou tard monter ses ponts , affirmait en entrevue le directeur général de Lac-Beauport, Richard Labrecque.

Pour nous, un confinement de 24 à 72 heures pour 3000 personnes, ça n'a aucun bon sens , ajoutait le maire Charles Brochu.

La rivière Jaune est sortie de son lit en décembre dernier, inondant 48 résidences, dont quelques-unes seront perte totale. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguere

Des enfants coincés

Richard Labrecque a rencontré des représentants du MTMD , lundi, pour leur faire part de ses préoccupations, mais aussi pour améliorer les communications d'urgence en cas de fermeture des ponts. Attrapé au téléphone après cette réunion, ce dernier s'est dit satisfait des engagements pris par Québec.

Selon lui, le Ministère s'est montré ouvert à plus de flexibilité et à réévaluer la situation pour chacun des ponts en cas de crue. M. Labrecque a pris soin de sensibiliser les fonctionnaires aux conséquences des décisions prises rapidement ou communiquées trop tardivement à la Municipalité ainsi qu'à la population.

Il a notamment rapporté des cas d'enfants revenus de l'école en autobus scolaire, le jour des inondations de décembre dernier, avant la fermeture des infrastructures. Quelques instants plus tard, les parents ne pouvaient plus rentrer dans les maisons en raison des décisions du Ministère.

Lac-Beauport s'est ainsi vue forcer de contrevenir aux directives du MTMD et de laisser passer les parents séparés de leurs enfants.

Les ponts de Lac-Beauport sont fermés régulièrement en raison de la crue de la rivière Jaune, comme ici en 2020. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Pas de rehaussement prévu

Si Lac-Beauport et Québec s'entendent pour mieux prévoir de tels événements et prévenir plus rapidement les résidents, il n'a pas été question de rehausser les ponts à court ou moyen terme. Sur ce point, M. Labrecque demeure inquiet pour la suite et maintient que les ouvrages sont trop bas.

Il n’y a aucun projet de reconstruction à court ou moyen terme des ponts des Mélèzes, du Brûlé et de la chute Simons à la planification du Ministère , confirme Émilie Lord, porte-parole au MTMD. Ces trois structures donnent accès aux quartiers Mont-Cervin et Exalt où résident 3000 personnes.

Il n'est pas non plus question de rehausser le pont du chemin de l'Éperon, reconstruit en 2023 au coût de 2,3 millions de dollars.

Le pont de l'Éperon est neuf de cette année et a coûté 2,3 millions de dollars aux contribuables. Photo : Radio-Canada / David Remillard

Dans ce dernier cas, Lac-Beauport avait prévenu le Ministère que le pont serait trop bas en vertu des plans de conception présentés à la Municipalité. Ils ne nous ont pas écoutés , a déploré cette semaine le maire Charles Brochu.

Le MTMD plaide pour sa part que sa structure est solide et planifiée en considérant, entre autres, les événements de crue de la rivière Jaune. Les zones inondables utilisées n'ont cependant pas été mises à jour depuis de nombreuses années, alors que de nouvelles cartes sont attendues d'ici la fin de 2024.

Sur le potentiel d'inondations, le MTMD laisse entendre qu'un rehaussement peut s'avérer inutile si le milieu d'insertion de l'infrastructure se trouve en zone inondable.

Le rehaussement d’un pont peut s’avérer non essentiel, notamment si la chaussée en amont ou en aval est située dans une zone inondable.

Mme Lord ajoute que le Ministère a aussi dû composer avec le cadre bâti du chemin de l'Éperon à Lac-Beauport et respecter la présence d'entrées résidentielles dans le secteur.

Le Ministère se défend également d'avoir causé les inondations de décembre. Il est impératif de considérer les pluies exceptionnelles de décembre. Le gonflement de la rivière Jaune n'a pas causé de dégât à l’ouvrage nouvellement construit par le Ministère, et ce, même si l’eau a monté près du soffite du pont.

Le MTMD est responsable de la fermeture des routes sous sa responsabilité en cas d'événement climatique ou accidentel. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Nouvelles procédures de fermeture

Le directeur général de Lac-Beauport, Richard Labrecque, avait par ailleurs remarqué cette année un changement dans les pratiques du MTMD concernant la fermeture des ponts. Plutôt que de fermer les routes lorsque l'eau atteint le tablier, Québec a fermé les ponts dès l'atteinte des soffites, près d'un mètre plus bas dans certains cas.

Sans préciser de quelle manière, le Ministère confirme cryptiquement qu'il a en effet changé ses pratiques, lesquelles évoluent en continu.

La précision des connaissances et des expériences qui progressent dans tous les domaines (hydraulique, structures, géotechnique, séismes, changements climatiques, etc.) se reflètent aussi dans la mise à jour des procédures , indique-t-on.