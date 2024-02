La SAF’Île, déçue des 21 nouveaux services en français, veut une révision de la loi

La Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard (SAF'Île) exprime de fortes réserves quant à la nature des 21 nouveaux services en français annoncés le 2 février par le gouvernement provincial.

Les nouveaux services, désignés en vertu de la Loi sur les services en français, relèvent du ministère de l’Éducation et de la Petite enfance, du ministère de la Santé et du Mieux-être, du ministère des Transports et de l’Infrastructure, ainsi que de Santé Î.-P.-É.

Le président par intérim de la SAF'Île , Charles Duguay, est déçu. Bien que le gouvernement ait choisi de mettre en avant l’effet grandiose de cette annonce, un examen plus attentif révèle des aspects préoccupants , a-t-il écrit par communiqué, mardi.

On est loin d’un service en tout temps et de qualité comparable.

Le bémol majeur, selon la SAF'Île , c’est que tous les nouveaux services en question sont de nature numérique. De plus, ils sont majoritairement liés à la correspondance gouvernementale.

Charles Duguay souligne qu’il s’agissait pourtant déjà d’un service désigné et intégré à la loi lors de sa mise en oeuvre en 2013.

[L’ajout de 21 services en français], c’est une bonne nouvelle, je ne veux pas être mauvais joueur, mais, le message que ça fait, c’est que si tu veux des services en français, reste chez toi et va en ligne, mais ne te présente pas à nos bureaux , tranche le président par intérim.

Ces changements ne feront rien pour promouvoir l’usage du français parlé au sein de la fonction publique provinciale ou dans la livraison de services aux insulaires qui voudront les recevoir en français en personne , poursuit M. Duguay

Appel à la révision de la loi

Le ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones, Gilles Arsenault, a annoncé les 21 nouveaux services le 2 février. Avec ces ajouts, la Loi sur les services en français couvre maintenant un total de 40 services.

Ce n’est qu’un exemple de notre engagement continu à soutenir la communauté acadienne et francophone de notre province , a déclaré le ministre lors de l’annonce.

Ouvrir en mode plein écran Charles Duguay est président par intérim de la SAF'Île. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Pour sa part, la SAF'Île croit que l’heure est plutôt venue de réviser et moderniser cette loi. Elle réclame des investissements provinciaux ciblés sur la promotion du personnel bilingue, car, dit-elle, il existe un réel problème d’accès aux services en français en personne dans la province.

On essaie de dire à nos élèves dans les écoles que [le français] est une langue vivante , rappelle Charles Duguay. Là, le message qu’on envoie, c’est que si tu veux du français, va t’en à ton ordinateur.

