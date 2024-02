À Toronto, la police diffuse des images du troisième suspect recherché pour le meurtre de Karolina Huebner-Makurat, une mère de famille tuée par une balle perdue alors qu'elle marchait dans la rue en juillet dernier dans le quartier Leslieville.

Selon les policiers, ce suspect s'appelle Ahmed Ali. Il est recherché pour vol avec une arme à feu et homicide involontaire.

L'homme de 19 ans se serait enfui en Somalie, en Afrique, « peu de temps » après la fusillade mortelle du 7 juillet dernier, selon le détective Henri Marsman de l'escouade des homicides.

Il ajoute que la police de Toronto est en contact avec Interpol, notamment, mais souligne que la Somalie n'a pas de traité d'extradition avec le Canada.

J'espère qu'il va voir ce point de presse et qu'il se rendra ou que sa famille l'incitera à le faire.

La victime, Karolina Huebner-Makurat, avait 44 ans. Elle était mère de deux enfants. (Photo d'archives)

Connu des policiers

Le détective Marsman ajoute qu'Ahmed Ali était « connu » des policiers, sans vouloir donner plus de détails. Il fait l'objet d'un mandat d'arrestation pancanadien.

Les enquêteurs pensent qu'un « vol lié à la drogue ou l'argent ou les deux » serait à l'origine de la fusillade entre trois hommes, survenue en pleine heure du lunch.

Les policiers ont arrêté les deux autres suspects l'an dernier, soit Damian Hudson, 32 ans, qui est accusé de meurtre au second degré, et Ahmed Mustafa Ibrahim, 20 ans, qui est accusé d'homicide involontaire, de vol et de violation de sa probation.

La police a aussi appréhendé une femme de Pickering, qui a été accusée de complicité après les événements, notamment.