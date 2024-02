Le spectacle L’amour telle une cathédrale ensevelie sera présenté à partir de jeudi à Winnipeg. Il s’agit du deuxième arrêt sur trois de la troupe française et haïtienne NOUS théâtre qui effectue une petite tournée au pays durant le mois de février. Le spectacle, en créole et en français, porte sur le thème de la migration, abordé à travers l’angle de la famille.

L’auteur Guy Régis Jr et son équipe ont déposé leurs valises au Manitoba lundi après avoir passé la fin de semaine à Vancouver. Ils fouleront les planches du Théâtre Cercle Molière, à Winnipeg, dans les prochains jours avant de s’envoler vers Toronto à la fin du mois.

Dès mardi, ils ont pratiqué leurs vocalises et répliques en prévision des représentations à venir. Le spectacle qu’ils s’apprêtent à présenter est assez physique : il marie le théâtre, le chant et quelques mouvements.

L’amour telle une cathédrale ensevelie porte sur la réalité de certains Haïtiens qui décident de quitter leur pays dans l’espoir de trouver une vie meilleure ailleurs. L’auteur et metteur en scène de la pièce, lui-même d’origine haïtienne, connaît bien cette réalité puisque certains membres de sa famille ont eux-mêmes décidé de partir pour le Canada.

Je suis bien concerné par les gens qui partent. Mon père est parti [quand] j’avais 12 ans. J’ai vu ma tante, qui était ma deuxième mère, s’installer à Montréal-Nord. [...] Je viens d’un pays où les gens sont obligés de partir en raison de la situation économique, parfois politique , explique Guy Régis Jr.

Ouvrir en mode plein écran L'auteur et metteur en scène Guy Régis Jr est originaire d'Haïti. Il dirige la compagnie NOUS théâtre basée en France et en Haïti. Photo : Radio-Canada / Véronique Morin

Durant l’écriture du texte, l’assemblage du créole et du français s’est imposé à lui.

Quand on imagine des gens en bateau qui sont en péril, ils vont parler leur langue et ils vont chanter dans leur langue.

Par le fait même, la musique était également incontournable pour l’auteur. J’ai voulu que ce soit des chants parce que, justement, quand on est dans des situations périlleuses on élève l’âme, j’imagine. On a envie d’élever l’âme et pour élever de l’âme, c’est de l’art, on chante.

Pour composer la trame sonore de la pièce, il a fait appel au guitariste originaire d'Haïti, Amos Coulanges. Ce dernier a écrit des chansons basées sur certaines sections du texte écrites en créole par Guy Régis Jr.

Moi je suis créolophone et la musique sonne mieux dans ma tête en créole qu’en allemand ou en français ou en portugais. Donc tout de suite, j’ai trouvé les rythmes par rapport au texte écrit par Guy , dit Amos Coulanges.

La pièce a d’abord été présentée en France, en 2022, où elle a reçu des distinctions, dont le prix du Syndicat de la critique 2023 pour la meilleure création d’une pièce en langue française

Un fils à la recherche de sa mère

Pour parler de l’histoire de certains Haïtiens qui quittent leur pays, Guy Régis Jr a décidé d’écrire une trilogie, un projet qu’il a débuté il y a plus de dix ans. L’amour telle une cathédrale ensevelie est la deuxième des trois. Elle raconte l’histoire d’un fils qui tente de rejoindre sa mère au Canada.

Sur scène, le public peut voir cette mère ainsi que son conjoint canadien, joués par Nathalie Vairac et Frédéric Fachena, et le fils, Dérilon Fils, accompagné des autres boat people avec qui il partage le bateau.

Ouvrir en mode plein écran Nathalie Vairac et Frédéric Fachena jouent la mère et son mari canadien. Photo : Christophe Péan

Puisque la musique est omniprésente tout au long de l’action, Amos Coulanges joue un rôle important. Dès leur entrée dans la salle, les spectateurs peuvent le voir sur scène, puis il accompagne le jeu des comédiens durant toute la représentation.

Il y a un soliste qui est le fils intrépide qui veut absolument aller voir sa mère coûte que coûte. Il monte sur un bateau, mais ce bateau est bourré de boat people et les boat people représentent le reste du groupe, c’est-à-dire le quatuor et moi. Moi je suis, le musicien passeur , explique le guitariste.

La pièce de théâtre L’amour telle une cathédrale ensevelie sera présentée du 8 au 10 février au Théâtre Cercle Molière.