Biométhanisation : le mobilier urbain de Québec « harmonisé » aux sacs mauves

L'harmonisation du mobilier urbain sur le territoire de la ville de Québec devrait suffire à recycler la majorité des sacs mauves distribués pour la collecte des résidus alimentaires, selon l'administration municipale. Aucun échéancier ni cadre budgétaire n'ont toutefois été établis pour la production dudit mobilier.

Après plus de deux ans à chercher une façon de requalifier les millions de sacs de plastique distribués dans les ménages, la Ville de Québec a fièrement présenté un premier objet issu de leurs lambeaux en décembre dernier, à savoir une corbeille de rue.

Les essais de pressage par vis rotative, de nettoyage à sec et de tri optique ont été les plus concluants. Ils ont d’ailleurs permis de nettoyer les lambeaux d’essai à un degré de propreté suffisant pour les injecter dans différents procédés de recyclage , explique Jean-Pascal Lavoie, porte-parole de la Ville. C’est ainsi que quatre corbeilles de rue ont pu être construites à partir de plastique recyclé.

Ouvrir en mode plein écran Une corbeille produite à partir des lambeaux de plastique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

Malgré cette avancée, la Ville n'a pas encore la capacité de recycler les sacs à grande échelle, lesquels sont toujours envoyés à l'incinérateur pour y être brûlés. Les efforts portent désormais sur l’industrialisation de la chaîne de traitement pour pouvoir traiter de plus grands volumes de sacs. Dans l’intervalle, les lambeaux de sacs sont incinérés.

Aucun échéancier n'a encore été déterminé pour se lancer activement dans la production de mobilier. En ce qui a trait au montage financier, il est encore trop tôt pour se prononcer, mais nous devrions avoir une bonne idée d’ici la fin de l’année si tout se déroule comme prévu.

Rappelons que peu de choses se déroulent comme prévu dans le projet d'usine de biométhanisation, des coûts (plus élevés) jusqu'à l'injection de gaz dans le réseau d'Énergir (retardée). La collecte des résidus alimentaires élargie aux institutions a aussi été reportée.

Ouvrir en mode plein écran Les torchères de l'usine de biométhanisation de Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

Harmonisation du mobilier

La Ville croit pouvoir, à terme, récupérer 95 % des sacs de plastique qu'elle mettra en circulation. La collecte des résidus alimentaires suppose la distribution de 24 millions de sacs chaque année pour le secteur résidentiel et de 3,5 millions de sacs de plus grande taille (45 litres) pour les établissements industriels, commerciaux et institutionnels.

Pour le moment, la production de mobilier apparaît comme l’option la plus intéressante pour la Ville de Québec afin de revaloriser tout ce plastique, ajoute Jean-Pascal Lavoie. Ce mobilier pourrait prendre la forme de bancs de parc, des tables de pique-nique et des plates-bandes de jardin en plus des corbeilles de rue .

Ouvrir en mode plein écran La collecte des résidus alimentaires destinés à la biométhanisation oblige la distribution de millions de sacs de plastique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Concernant la demande pour de tels objets, la Ville estime qu'elle pourra s'autosuffire pour un temps. Étant donné les nombreux projets d’aménagement dans les parcs et en bordure de rue prévus au cours des prochaines années et d’une volonté d’harmoniser le mobilier à travers le territoire, nous sommes confiants d’avoir suffisamment de débouchés pour nos lambeaux de sacs mauves.

Le mobilier ne sera pas obligatoirement mauve. Nous pourrons utiliser le mauve pour illustrer le fait que le mobilier provient de la collecte et du recyclage des sacs, mais il n’est pas encore déterminé si ce sera en tout, en partie, seulement des accents ou pas du tout, selon les utilisations.

La Ville est par ailleurs toujours accompagnée dans ses démarches par Alliance Polymères Québec, un regroupement d’acteurs reconnus dans l’industrie de la plasturgie et de la fabrication de matériaux composites .

Moins de GES

Malgré l'incinération des sacs de plastique depuis le début de la collecte il y a un peu plus d'un an, la Ville de Québec maintient que son bilan carbone sera meilleur lorsque l'ensemble de la chaîne sera complétée. L'administration municipale défend également son choix de recourir aux sacs de plastique pour la collecte plutôt que les bacs bruns.

Le recyclage des sacs plutôt que leur incinération permettrait une économie de l’ordre de 274 tonnes de GES par année , estime la Ville.

La collecte par sacs plutôt que la collecte par bac brun est quant à elle liée à une économie de 3158 tonnes de GES par année alors que la production de gaz naturel renouvelable par la biométhanisation est liée à une économie à maturité de 18 000 tonnes de GES par année , assure-t-on, citant une étude de la Chaire Éco-Conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi.