L'organisme à but non lucratif Conservation de la nature Canada (CNC) a fait l'acquisition d’une nouvelle tourbière de 78 hectares qui est située le long de l’autoroute 15, à proximité de la municipalité de Sainte-Rita, au Manitoba.

Une tourbière est une zone humide qui contient de la tourbe, une matière qui offre, entre autres, une protection contre des inondations à cause de sa capacité à absorber l'eau en surplus. Elle permet de garder l'humidité et de nourrir les plantes.

La famille Rosenburg de Winnipeg avait en sa possession ce terrain situé près de de la municipalité de Sainte-Rita depuis 40 ans et en a fait don à Conservation de la nature Canada.

Tim Teetart travaille auprès de CNC et il est responsable de la région est du Manitoba. Il affirme qu'il est important de protéger ce terrain puisqu’il était convoité pour l’extraction de tourbe.

Les zones humides intactes sont de plus en plus menacées au Canada , affirme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Tim Teetaert est le gestionnaire des zones naturelles Tall Grass Prairie, Whitemouth River Watershed et Interlake dans l'est du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Le terrain est bordé par des terres agricoles à l'ouest et par la forêt provinciale Aggasiz à l'est. Il abrite une variété d'espèces végétales et animales le long du ruisseau Hazel qui se déverse dans le lac Winnipeg.

Au printemps, le CNC dressera l'inventaire de la faune et de la flore qui se trouve sur ce terrain, afin de déterminer le plan adéquat de préservation.

Combattre les changements climatiques

Selon le directeur du département de géographie et d'environnement de l'Université Brandon, Pete Whittington, les tourbières jouent un rôle important à jouer dans la lutte contre les changements climatiques.

Bien qu'elles couvrent 3 % de la surface de la Terre, les tourbières captent deux fois plus de carbone que toutes les forêts du monde réunies , affirme-t-il.

Les tourbières ont également la capacité de retenir une grande quantité d'humidité excédentaire, ce qui est de plus en plus important compte tenu de la fréquence et de la nature changeante des phénomènes météorologiques violents dans les Prairies.

Pete Whittington soutient qu’il est possible de trouver un équilibre entre l’exploitation de la tourbe que l’on retrouve dans les milieux humides et leur préservation.

Nous vivons dans une économie basée sur les ressources et beaucoup de ces tourbières sont synonymes d'emplois bien rémunérés dans les villes rurales... il y a donc des facteurs économiques en jeu, dit-il.

Avec les informations de Riley Laychuk