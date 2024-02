Les écoles de N.-É. confrontées aux opinions polarisées sur l’éducation sexuelle

Les enseignants et les administrateurs des écoles en Nouvelle-Écosse reçoivent davantage de questions et de plaintes sur l’éducation sexuelle et ils ont parfois du mal à y répondre.

Les documents obtenus par CBC/Radio-Canada grâce aux lois sur l'accès à l'information donnent un aperçu de ce que le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, le CSAP et les centres régionaux d'éducation ont récemment entendu des parents.

Certains craignent que les jeunes LGBTQ ne soient pas en sécurité à l’école et réclament des politiques plus strictes pour garantir le respect de l’identité de genre des élèves.

D’autres craignent que leurs enfants soient exposés en secret à des contenus inappropriés et souhaitent que les conversations sur le genre et la sexualité soient restreintes ou exclues des salles de classe.

Aucun des deux côtés n'est content

Un exemple du conflit a été bien visible en avril 2023, à l'École Beaubassin quand les élèves ont assisté à des ateliers d'éducation sexuelle animés par un invité.

L'école Beaubassin est située à Bedford en banlieue d'Halifax en Nouvelle-Écosse.

Selon une lettre envoyée aux familles de Beaubassin par le directeur du CSAP, les ateliers couvraient les sujets de l'ADN, du sexe biologique, de l'identité de genre, de la terminologie non binaire et de l'expression du genre.

Les séances avec les étudiants sur la diversité semblent avoir suscité de vives réactions de la part des membres de la communauté , indique la lettre.

Le CSAP a arrêté de proposer les ateliers et a présenté ses excuses aux familles pour ne pas les avoir informées à l'avance.

Mais ces excuses ont suscité une forte réaction. Un parent a déclaré dans un courriel adressé au ministre de l'Éducation que le CSAP ne parvenait pas à maintenir un environnement d'apprentissage sûr, positif et inclusif pour les élèves LGBTQ+ .

L'arrêt du programme, selon le parent, prive les élèves d'une éducation vitale et cela leur signale que leur dignité et leur bien-être ne sont pas une priorité .

Lors d'une manifestation après les ateliers à l'école Beaubassin, des gens sont venus soutenir l'importance de l'éducation sexuelle à l'école.

Le conflit à Beaubassin n'est pas unique. Un courriel de septembre 2023 entre le personnel et le département de l'éducation fait référence à un nombre croissant de demandes liées à l'éducation de santé sexuelle et à la nécessité d'une réponse cohérente.

Plus d’une douzaine de ces demandes se sont retrouvées dans le document envoyé à CBC/Radio-Canada.

Un parent de Fall River a envoyé un courriel au sous-ministre de l'Éducation pour lui dire qu'il avait été choqué lorsque ses deux filles étaient rentrées un jour de l'école en disant qu'elles avaient appris qu'elles pouvaient être un garçon ou une fille.

Nous devons maintenant désenseigner le lavage de cerveau et les dégâts qui ont été causés , écrit ce parent.

Vous êtes censé soutenir l'éducation de nos enfants, et en leur enseignant une fausse biologie, c'est extrêmement contraire à l'éthique. Autant dire aux enfants que la terre est plate !

Le ministère a répondu en assurant que tout le matériel est adapté à l'âge et respecte les directives nationales et internationales.

Retirer les jeunes des cours d'éducation sexuelle

Dans un autre cas, un parent d'Antigonish a envoyé un courriel au collège de sa fille pour demander une conversation, et pour voir à ce que sa fille soit retirée des cours de santé sexuelle parce que le parent ne voulait pas qu'elle participe à des conversations sur les pronoms, les transgenres et les LGBTQ .

Manifestants et contre-manifestants à Halifax en septembre 2023 lors d'une manifestation sur les droits LGBTQ dans les écoles.

Je ne pense pas que ce soit votre responsabilité d'enseigner cela. Je le fais! Les seules choses que je veux enseigner à mes enfants sont les sciences, les mathématiques, l'histoire et les métiers spécialisés. , écrit le parent.

Le directeur de l'école a répondu en disant que quelqu'un devrait venir chercher l'élève durant ce cours parce qu'elle ne pouvait pas être laissée sans surveillance, ce à quoi le parent a répondu : Faites-moi savoir quand ces conneries seront enseignées et je viendrai là-bas la superviser moi-même .

La province fournit des scripts

Début septembre 2023, le personnel du département a discuté des travaux en cours visant à créer des réponses prédéfinies aux questions et aux plaintes concernant l'éducation sexuelle.

Les régions scolaires recherchaient des déclarations pour s'assurer que leur personnel puisse répondre de la même manière , indique un courriel interne.

Plus tard ce mois-là, la province a envoyé six pages de réponses écrites à tous les centres régionaux et au CSAP.

Abbey Ferguson, la directrice générale du Centre de santé sexuelle d'Halifax trouve dommage que le programme d'éducation sexuelle ne soit pas enseigné de manière uniforme dans toute la province.

Abbey Ferguson, la directrice générale du Centre de santé sexuelle d’Halifax affirme que ce débat autour de l'éducation sexuelle dans les écoles la met en état d'alerte .

Tous les enfants méritent d'avoir accès à l'information à tous les niveaux , dit-elle. Quelles que soient vos raisons morales, philosophiques ou religieuses.

Elle ajoute que lorsque l'éducation sexuelle est restreinte, soit parce que les experts ne sont pas autorisés à entrer dans les écoles, soit parce que les parents choisissent de ne pas suivre les cours, les enfants et les jeunes restent curieux et cherchent des réponses à leurs questions, mais ils risquent de trouver des réponses incorrectes ou incomplètes.

Elle se rend souvent dans les écoles, sur invitation, pour fournir des ressources et faire des présentations aux élèves sur la santé sexuelle, et si elle rencontre certains élèves bien informés, d'autres sont en retard.

Elle croit que le programme d'études provincial semble plutôt correct , mais elle ne pense pas qu'il soit toujours présenté de manière adéquate.

Elle donne en exemple des élèves du secondaire qui comprennent mal les bases de l'anatomie humaine et de la reproduction, ce qui indique qu'ils n'ont pas appris des choses importantes dans leurs années au primaire.

