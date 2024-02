Le délabrement de la prison de New Carlisle à nouveau dénoncé

Dans une manifestation organisée, mercredi matin, une vingtaine d’agents de la paix ont vigoureusement dénoncé la décrépitude des installations en les qualifiant de complètement désuètes et vétustes. Ils demandent au gouvernement d'investir rapidement pour rénover le bâtiment.

Le Syndicat réclame la rénovation du centre de détention de New Carlisle depuis plusieurs années.

En septembre dernier, les membres du syndicat avaient également manifesté après des épisodes de vandalisme.

Selon le Syndicat, 14 espaces de vie destinés aux détenus ont été détruits depuis 2019. Le syndicat rapporte que certains endroits n'ont tout simplement pas été réparés ou que, lorsque des travaux ont été effectués, ils ont été faits de façon non sécuritaires, autant pour les détenus que pour les agents de la paix.

On a réparé le plafond avec du contreplaqué seulement (...) vissé au plafond avec de la colle seulement, donc on répare ça avec des moyens complètement inadéquats , rapporte Daniel Kenny, le président de la section New Carlisle du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels.

Ouvrir en mode plein écran Les agents de la paix en services correctionnels ont perturbé la circulation mercredi matin, entre 7h et 9h, devant le centre de détention. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Au-delà des secteurs vandalisés par les détenus, le Syndicat précise qu'une mise à niveau générale du bâtiment est nécessaire.

Daniel Kenny ajoute que l'état actuel du bâtiment est une menace pour la sécurité et la santé du personnel correctionnel. On est en 2024, commente le responsable syndical, la population carcérale change, les cas de santé mentale augmentent, donc le niveau de sécurité augmente. Notre travail est de plus en plus dangereux. C'est inconcevable de travailler dans ces conditions-là.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la section locale du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, Daniel Kenny, tient une arme artisanale faite avec des armatures de métal arrachées d'une douche qui a été saisie dans la cellule d'un détenu. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Une action rapide réclamée

Le Syndicat dénonce l’inaction du gouvernement et invite le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, à visiter le centre de détention. Les agents de la paix interpellent aussi leur députée pour que le message se rende au gouvernement.

Vu l’ampleur des travaux à réaliser, le syndicat réclame un échéancier clair et un plan de travaux pour l’ensemble du bâtiment, et ce, dans les meilleurs délais.

On est à bout de souffle, on est épuisés, on tient cet établissement à bout de bras depuis des années. La population est également en danger.

Construit en 1964, le Syndicat estime que le bâtiment ne répond plus aux normes carcérales actuelles. À deux reprises, en 2019 et en 2023, des détenus ont saccagé des secteurs qui ne sont plus utilisables.

Avec les informations d'Isabelle Larose