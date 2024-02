Remboursement de la taxe carbone : un couple isolé n’a pas droit au supplément rural

La définition du gouvernement fédéral de ce qui constitue le milieu rural étonne des résidents du Nouveau-Brunswick.

Un couple de la petite communauté de Bayswater, qui est à environ 40 minutes de Saint-Jean, a appris qu’il n’est pas admissible au supplément rural sur le remboursement de la taxe carbone d’Ottawa parce que le gouvernement considère ces lieux comme faisant partie de la région métropolitaine de recensement de Saint-Jean.

Cathy Morrison souligne qu’elle et son mari prennent un petit traversier pour aller à Saint-Jean.

Leur maison est située le long de la route 845. La communauté est isolée, mais elle n’est pas rurale, selon le gouvernement fédéral. Elle n’a donc pas droit au supplément de 10 % sur le montant du remboursement de base de la taxe carbone.

Ce n'est pas de l'argent qui va faire sauter la banque, mais en principe, cela semble injuste , affirme Cathy Morrison.

Cathy Morrison, résidente de Bayswater, dit avoir l'impression que la situation est injuste.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé l’automne dernier que le supplément va doubler à compter du mois d’avril 2024.

Les résidents de Fredericton , entre autres, ont droit au supplément rural

Le plus ennuyeux, selon le couple, est le fait que tous les résidents de la province à l’extérieur des régions métropolitaines de recensement de Saint-Jean et de Moncton (qui sont définies par Statistique Canada) ont droit au supplément, y compris les résidents du centre-ville de Fredericton.

Brian Macdonald, résident de Fredericton et candidat à l'investiture du Parti conservateur du Canada dans cette circonscription électorale, dénonce la taxe carbone.

Brian Macdonald, résident de Fredericton, ancien député provincial et candidat à l'investiture du Parti conservateur du Canada à Fredericton, s’oppose catégoriquement à la taxe carbone. Il reproche au gouvernement Trudeau d’employer les définitions de Statistique Canada pour déterminer les régions rurales et urbaines.

Il n'est pas surprenant que le gouvernement ait trouvé un moyen de rendre les choses encore plus embrouillées et dysfonctionnelles. Ils ont compliqué les choses et ils n'arriveront pas à le faire correctement parce qu'ils ne peuvent pas prendre en compte toutes les variables , lance M. Macdonald.

Il ajoute qu'il est insensé de définir la ville de Fredericton comme un milieu rural.

Le gouvernement fédéral explique qu’il continue d’examiner les critères d’admissibilité au supplément pour faire en sorte qu’ils soient appropriés pour les résidents du milieu rural.