Alberta : 98 % des garderies acceptent l’offre de subvention, bon gré mal gré

En Alberta, 98 % des exploitants de garderies se sont inscrits ou réinscrits au programme fédéral-provincial de garde d’enfants offrant des frais subventionnés aux parents admissibles, bien qu’ils estiment que celui-ci ne leur garantit pas une viabilité financière.

Nous n'avions pas le choix , explique Gagandeep Chohan, propriétaire d’une garderie à Edmonton, qui a signé l'accord avec la province avant la date limite du 31 janvier.

Le programme, financé par Ottawa, vise à offrir des services de garde d'enfants pour 10 $ par jour d'ici à 2026, afin de limiter les frais des parents grâce à des subventions accordées aux exploitants.

En Alberta, les fournisseurs de services de garde reçoivent un montant fixe par enfant, ainsi qu'un financement pour les compléments de salaire et le développement professionnel des éducateurs de la petite enfance certifiés.

Selon Mme Chohan, quitter le programme signifierait que les parents devraient payer des frais beaucoup plus élevés et que son personnel ne recevrait pas les compléments de salaire : En fait, je n'aurais plus d'activité.

Publicité

Certains exploitants de garderies, qui estiment que les subventions ne couvrent pas le coût total de la garde d'enfants, ont même envisagé de se retirer du programme cette année.

Cependant, le taux de participation - 98 % - à la date limite du 31 janvier est plus élevé que les années précédentes, affirme Ashli Barrettand, attachée de presse du ministère des Services à l'enfance et à la famille.

Le gouvernement étudie les accords restants pour déterminer le chiffre final.

C'est une bonne nouvelle pour les parents de l'Alberta, qui continueront à avoir accès à ce programme, en espérant qu'ils le feront par l'intermédiaire du prestataire qu'ils ont déjà , estime Susan Cake, présidente du groupe de pression Child Care Now Alberta.

Une subvention en deçà des coûts

La semaine dernière, certaines garderies ont fermé leurs portes pendant une journée pour protester contre le programme, qui, d'après elles, n'est pas financièrement viable alors qu’il est censé réduire le coût moyen pour les parents.

Publicité

Gagandeep Chohan souligne que les coûts de l'épicerie, des services publics, des fournitures scolaires, des excursions et de l'assurance ont augmenté davantage que l'augmentation de la subvention.

Les exploitants se sont également inquiétés du fait que les subventions sont versées après chaque mois, au lieu du début du mois. Il semble que nous soyons toujours en retard , regrette Lisa Fletcher, propriétaire d’une garderie à Stony Plain.

Elle fait savoir que sa garderie pourrait devoir cesser d'offrir des repas et des heures prolongées parce qu'ils ne sont pas viables.

La présidente de l’Association des entrepreneurs en petite enfance de l’Alberta, Krystal Churcher, dit avoir rencontré la première ministre Danielle Smith, jeudi soir, pour lui faire part de ses inquiétudes : J'ai bon espoir que des solutions seront proposées aux exploitants dans les prochains jours.

Avec les informations de Madeleine Cummings