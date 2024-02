Le ministre Jean-François Roberge déposera un projet de loi à l'Assemblée nationale jeudi pour protéger la Loi sur la laïcité de l'État cinq ans de plus.

La nouvelle, d'abord révélée par le Journal de Montréal, a été confirmée mercredi matin par le cabinet du ministre Roberge, qui est notamment responsable du dossier de la Laïcité au gouvernement.

Le projet de loi qui sera déposé visera à renouveler l'utilisation de la disposition de dérogation de la Constitution canadienne – aussi appelée clause dérogatoire ou clause nonobstant – afin de protéger des tribunaux certains aspects de la Loi sur la laïcité de l'État, mieux connue sous le nom de « loi 21 ».

Cette disposition avait été invoquée lors de l'adoption de la loi, en 2019.

Elle visait notamment à protéger la mesure phare de la pièce législative, qui interdit aux officiers de l'État en position d'autorité de porter des signes religieux ostentatoires comme le voile musulman, la kippa juive, le turban sikh et les croix chrétiennes.

QS pourrait voter pour, malgré ses réticences

Le projet de loi du ministre Roberge pourrait bénéficier de l'appui du Parti québécois (PQ) et de Québec solidaire (QS), à en croire les propos tenus mercredi matin par les élus des deux formations politiques.

Le PQ appuie la loi sur le fond. QS , pour sa part, s'oppose à l'interdiction du port de signes religieux ostentatoires pour les officiers de l'État en position d'autorité prévue dans la loi, tout en estimant que celle-ci ne devrait pas être remise en cause en vertu de la Constitution canadienne, que le Québec n'a jamais signée.

Il faut que la loi 21 soit assujettie à la charte québécoise, a plutôt fait valoir le leader parlementaire du parti, Alexandre Leduc, mercredi matin, en mêlée de presse. C'est elle, la charte québécoise, qui est le ciment des droits et libertés au Québec.

M. Leduc a toutefois précisé qu'il souhaitait prendre connaissance du projet de loi avant de confirmer si son parti votera pour ou contre le moment venu.

Ouvrir en mode plein écran Le leader parlementaire de QS, Alexandre Leduc, a réitéré la position de son parti mercredi matin à l'Assemblée nationale, selon laquelle la Loi sur la laïcité de l'État, critiquable, ne devrait pas pour autant être examinée par les tribunaux par la lorgnette de la Charte des droits et libertés du Canada. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le Parti libéral du Québec (PLQ), lui, a réitéré mercredi matin qu'il s'opposera au renouvellement du recours à la disposition de dérogation de la Constitution canadienne pour blinder la Loi sur la laïcité de l'État contre les poursuites judiciaires.

Nous serons cohérents, a assuré en point de presse la députée Madwa-Nika Cadet. Tout ce que nous avons dit sur le projet de loi 21, avant les élections, pendant les élections et après les élections, reste le même : nous n'appuierons pas la reconduction de la clause dérogatoire.

Cette position, en adéquation avec celle instituée par l'ex-cheffe Dominique Anglade, tranche toutefois avec celle de Denis Coderre : pour l'instant considéré comme le favori de la course à la direction qui aura lieu en 2025. L'ex-maire de Montréal a fait savoir la semaine dernière qu'il ne toucherait pas à la « loi 21 » en cas de victoire.

Le dépôt du projet de loi du ministre Roberge intervient dans l'attente d'un important jugement de la Cour d'appel du Québec sur la constitutionnalité de la Loi sur la laïcité de l'État. La cause a été mise en délibéré il y a maintenant un an et demi. Elle pourrait ensuite se frayer un chemin jusqu'en Cour suprême.