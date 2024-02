Un récent partenariat entre la Première Nation de Fort William et la Commission de développement économique communautaire de Thunder Bay vise à réaliser une analyse du montant d’argent injecté dans l’économie de Thunder Bay par la communauté autochtone.

Le projet a été annoncé lors de la conférence Prosperity Northwest la semaine dernière à Thunder Bay.

Les autres partenaires du projet comprennent le Fonds de développement Nishnawbe-Aski et l’association des professionnels Anishnawbe.

Brian Davey, PDG du fonds et directeur de l'association des professionnels, affirme que les organismes ont toujours compris que les contributions autochtones étaient énormes, mais n'ont jamais su à quel point.

Très souvent, nous voyons les inconvénients ou les côtés négatifs de certains des problèmes qui affligent les peuples autochtones, et ceci (l’étude) est une bonne nouvelle. Nous sommes ravis et nous avons hâte de voir les résultats , mentionne M. Davey.

Ouvrir en mode plein écran Brian Davey, le PDG du Fonds de développement Nishnawbe-Aski, estime que cette étude est une bonne nouvelle. Photo : Avec la permission de Brian Davey.

L'initiative de recherche vise à dévoiler les contributions des peuples et des communautés autochtones au paysage économique de Thunder Bay et à favoriser une compréhension plus approfondie de leur rôle, ou du nôtre, dans l'élaboration d'un avenir plus inclusif et prospère pour tous les citoyens.

Le PDG de la Commission de développement économique communautaire de Thunder Bay explique que le projet vise à changer le discours sur les contributions autochtones à l'économie.

Nous recevons constamment des communautés et des membres autochtones. Que ce soit pour des raisons médicales, des raisons d'éducation, pour une conférence, ou pour faire du magasinage , affirme Jamie Taylor.

La commission a embauché ICE Inc (Indigenous Community Engagement Inc.), pour travailler en partenariat avec Big River Analytics pour effectuer le travail.

Nous espérons avoir une première ébauche plus tard cet automne et pouvoir ensuite publier l'étude finale avant la fin de l'année , mentionne M. Taylor.

Jason Rasevych, président de l’association des professionnels Anishnawbe, affirme que l’organisme est ravi de commencer avec des données de base et de pouvoir surveiller l'activité économique à l'avenir.

Ouvrir en mode plein écran La Première Nation de Fort William (bas de la photo), est voisine de la Ville de Thunder Bay. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

Il souligne qu’on prend également en considération les droits des peuples autochtones dans le Nord.

Pour qu’il y ait cette compréhension avec les entreprises non autochtones venant dans la région de mieux comprendre ce qui doit être fait pour établir ces relations positives à l'avenir , dit-il.

L'économie autochtone devrait atteindre 100 milliards de dollars partout au Canada au cours des prochaines années, indique M. Rasevych.

Avec les informations de Lisa-Marie Esquega de CBC