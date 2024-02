De Destination Sherbrooke à corporation du Centre de foires

Destination Sherbrooke devient la corporation du Centre de foires. La nouvelle structure administrative a été adoptée mardi soir au conseil municipal de la Ville.

La structure administrative, le nom et la gouvernance de l’organisation paramunicipale ont ainsi été révisés par les élus. La Ville précise qu’il était déjà prévu, depuis novembre, de créer une nouvelle corporation pour l’exploitation du Centre de foires, comprenant 10 employés.

Or, il a finalement été convenu de transformer Destination Sherbrooke. Mais pourquoi créer une nouvelle corporation quand ça existe déjà ? questionne la conseillère municipale et présidente de la Commission du développement économique, Christelle Lefèvre. C’était même une proposition de l’équipe de Destination Sherbrooke de recentrer la mission de Destination Sherbrooke autour du Centre de foires et tout son potentiel.

De transformer l’organisme de cette façon, c’est dans cette direction qu’on va et pour nous c’est parfait.

Cette transformation permet également de maintenir en place l’équipe de Destination Sherbrooke qui s’occupait déjà du Centre de foires.

Il y a une semaine, le conseil d’administration de Destination Sherbrooke a dû envoyer un avis de licenciement collectif à ses 33 employés, ne sachant pas ce qu’il allait advenir de l’organisation.