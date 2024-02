600 signatures contre le retrait de stationnements dans St-Jean-Baptiste

L'opposition officielle à l’Hôtel de Ville de Québec demande à nouveau à l'administration Marchand de renoncer au projet de supprimer une quarantaine de cases de stationnement dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Une pétition de 600 signatures a été déposée lors de la séance du conseil municipal.

Le document demande de nouvelles consultations concernant la suppression de 41 cases de stationnement sur les rues Saint-Olivier et Philippe-Dorval. Il a été déposé par le chef de Québec d'abord, Claude Villeneuve.

Une douzaine de résidents du secteur visé étaient au conseil municipal pour interpeller le maire.

Bruno Marchand a rappelé que de nombreux résidents des rues Saint-Olivier et Philippe-Dorval réclament, eux, des efforts de verdissement et de réduction de la circulation.

Ouvrir en mode plein écran Bruno Marchand plaide que les aménagements dans le secteur Saint-Jean-Baptiste sont le fruit de consultations entamées il y a plus d'un an. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Le magistrat accuse l'opposition de faire abstraction des efforts de la Ville pour concilier les différents besoins du quartier.

C'est facile pour le chef de l'opposition ce soir de dire: "Nous on est pour tout, pour des arbres, pour des rues apaisées, on est pour des rues aménagées et on est pour des stationnements". Ça ne rentre pas, dans le casse-tête, il y a trop de morceaux.

Il faut faire des choix, conclut le maire.

Aversion des automobilistes

Claude Villeneuve a invité le maire à sortir de sa chambre d’écho afin d’entendre les doléances des citoyens qui réclament de nouvelles consultations et des aménagements moins restrictifs pour la circulation automobile.

Dans un communiqué émis en cours de soirée, le chef de l’opposition a déploré la guerre à l'auto menée par le maire Marchand et son aversion envers les voitures.

Ouvrir en mode plein écran Claude Villeneuve discute avec la conseillère de Vanier-Duberger, Alicia Despins. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Accusé par les élus de Québec forte et fière de tenir des propos qui vont à l’encontre des idées qu’ils présentaient comme chroniqueur avant de se lancer en politique, Claude Villeneuve a semblé piqué au vif.

La job d’un élu, ce n’est pas de gouverner selon ses goûts ou ses préférences personnelles. Ce n’est pas de dire aux gens : "Vous devriez vivre comme moi je veux vivre". La job d’un élu, c’est de concilier.

Québec d’alors

Le vice-président du comité exécutif, Pierre-Luc Lachance, a suggéré au chef de l’opposition officielle de changer le nom de son parti.