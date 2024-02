Baisse de l’achalandage et hausse des coûts : OC Transpo supprime 35 emplois

La société de transport en commun d'Ottawa a annoncé mardi qu'elle a supprimé 35 emplois en raison de l'augmentation des coûts et de la baisse du nombre d'usagers.

La directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, indique dans une note de service que 25 de ces emplois sont syndiqués et que 10 sont des employés professionnels et de gestion .

Les suppressions ne concernent pas les opérateurs, les mécaniciens ou les apprentis d'OC Transpo, précise-t-elle, ajoutant que le service essaie toujours d'embaucher ce type de travailleurs.

Les changements d'aujourd'hui garantissent que les niveaux de gestion et de soutien administratif sont alignés sur les besoins commerciaux de notre service et cohérents avec les niveaux de supervision dans l'ensemble de l'entreprise , écrit Mme Amilcar.

Ouvrir en mode plein écran Renée Amilcar est la directrice générale d'OC Transpo. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Le président de la section locale 1760 de l'Amalgamated Transit Union, Jamie Larkin, représente les 25 travailleurs syndiqués concernés. Il explique que certains d'entre eux sont des agents de station, soit les travailleurs qui portent des gilets rouges et fournissent des informations aux usagers.

Il ajoute qu'ils font un travail important en dirigeant les clients vers leur destination, en particulier pendant les fermetures du train léger.

Nous savons tous que le train a tendance à tomber en panne et que, malheureusement, il n'y aura personne pour nous aider , regrette-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Certains des employés touchés par les suppressions de poste sont des agents de station, soit les travailleurs qui portent des gilets rouges et fournissent des informations aux usagers. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Par voie de communiqué, Mme Amilcar informe qu'OC Transpo a un certain nombre d'employés mobiles et sur la voie publique qui fournissent une assistance aux clients chaque jour et pendant les interruptions de service .

Du personnel supplémentaire peut être déployé pour fournir une assistance supplémentaire aux clients si nécessaire , renchérit-elle.

M. Larkin indique que certains des autres postes concernés se trouvent dans le service de garantie.

Un moment très difficile

Le président de la Commission du transport en commun à la Ville d’Ottawa, Glen Gower, laisse entendre que cette nouvelle représente un moment très difficile pour OC Transpo . Selon lui, il s’agit d’un résultat direct de la baisse de l’achalandage, qui reste bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie.

M. Gower confirme qu'il n'est pas au courant de projets de suppressions d'emplois supplémentaires.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la Commission du transport en commun à la Ville d’Ottawa, Glen Gower. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

OC Transpo était confronté à un trou budgétaire de 50 millions de dollars à l'automne, avec une fréquentation prévue à seulement trois quarts des niveaux de 2019 et des coûts augmentant plus rapidement que les recettes.

Ces usagers manquants signifient une réduction des recettes tarifaires, ce que Mme Amilcar a qualifié mardi de trou permanent dans le financement annuel d'OC Transpo .

OC Transpo a utilisé la majeure partie de ses réserves pour combler ce trou cette année, en augmentant les tarifs, en réduisant les services et en diminuant les paiements à ses sous-traitants pour le train léger.

Mme Amilcar a également écrit mardi qu'OC Transpo mettait au rancart les bus les plus anciens, gelait les dépenses qu'elle pouvait faire et reportait d'autres coûts.

Elle avait prévenu au cours du processus budgétaire que des licenciements pourraient avoir lieu.

Les villes de l'Ontario doivent présenter des budgets équilibrés et le maire d’Ottawa Mark Sutcliffe a tenu sa promesse électorale de limiter l'augmentation de l'impôt foncier à Ottawa à 2,5 %.

On s'attend à ce que l'achalandage représente un défi pendant un certain temps, car de plus en plus de résidents travaillent à domicile depuis la pandémie. Au cours des 25 prochaines années, le personnel de la Ville indique qu'il faut s'attendre à une baisse de 3,7 milliards de dollars des recettes tarifaires, soit 100 millions de dollars par an en valeur actuelle nette.