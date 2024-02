Le maire d’Amos participera à Survivor Québec

Sébastien D’Astous est l’un des 20 participants de la 2e saison de Survivor Québec. L’émission diffusée sur Noovo en avril se tiendra aux Philippines.

Le nom et la profession des candidats, dix femmes et dix hommes, ont été annoncés ce mercredi. Le maire d’Amos, Sébastien D’Astous, devra affronter les intempéries, la faim et des épreuves d’endurance sur une île déserte des Philippes pendant plus de 40 jours.

L’homme âgé de 47 ans en est à son troisième mandat à la mairie d’Amos. Sébastien D’Astous a aussi été réélu préfet de la MRC Abitibi en novembre dernier.

Absence motivée pour le tournage

La Ville d’Amos a diffusé un communiqué indiquant que le maire sera absent pour une durée entre deux semaines et deux mois.

Je serai sur une île perdue sans confort et complètement déconnectée de vous et de ma famille. Par contre, même à 13 000 kilomètres, vous serez toujours dans mes pensées. Ce qui rendra l’expérience encore plus difficile pour moi , avoue-t-il dans une vidéo accompagnant le communiqué.

Évoquant la vulnérabilité lors de la participation à l’émission Survivor Québec, Sébastien D’Astous assure vouloir faire une bonne impression pour ses proches et la population.

Je vous rassure, je ne vais pas là pour vous faire honte. Je veux faire parler de ma région, je veux faire parler de ma ville.

Il s’engage aussi auprès de la communauté à remettre une certaine compensation en don à son retour. Sébastien D’Astous n’était pas disponible pour accorder une entrevue à Radio-Canada mercredi matin.

Le maire suppléant, Pierre Deshaies, relèvera quant à lui les défis à la mairie.

Survivor Québec est animé par Patrice Bélanger.